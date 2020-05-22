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Новая программа от Евросоюза будет направлена на поддержку малого бизнеса в Абхазии

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12:16, 29 Мая 2020
Новая программа от Евросоюза будет направлена на поддержку малого бизнеса в Абхазии
Этот и другие вопросы были обсуждены на встрече главы МИД Абхазии с Постоянным представителем ПРООН.

Сухум. 29 мая. Апсныпресс. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове провел встречу с Постоянным представителем ПРООН Луизой Винтон. В ходе встречи обсуждалась реализация проектов, направленных на борьбу с COVID 19 и направление дальнейшей деятельности ПРООН в Абхазии. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства Абхазии.

Луиза Винтон сообщила Дауру Кове о том, что в скором времени будет реализована новая программа от Евросоюза, благодаря которой появятся новые ресурсы для поддержки малого бизнеса. «Мы обговаривали с представителями ЕС, чтобы данная поддержка была предоставлена в модифицированном виде для того, чтобы подойти под изменившиеся условия из-за коронавируса», - отметила Винтон. Она также подчеркнула, что многое из того, что было сделано ПРООН, направлено на оказание поддержки людям и на их защиту.

Даур Кове отметил, что необходимо в комплексе уделить внимание крупным проектам, в особенности, направленным на поддержку сельского хозяйства.

В рамках прошедшей встречи стороны в очередной раз подчеркнули важность взаимодействия МИД Абхазии и ПРООН для дальнейшей активной деятельности, направленной на поддержку населения Абхазии.

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