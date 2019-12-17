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Нодари Ванаба освобождён от должности исполняющего обязанности главы города Пицунда
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18:05, 19 Декабря 2019
Соответствующий Указ подписал Президент Рауль Хаджимба.
Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации г. Пицунда.
В Указе говорится:
«Освободить Ванаба Нодари Рауфовича от должности исполняющего обязанности главы Администрации г. Пицунда согласно поданному заявлению».
Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации г. Пицунда.
В Указе говорится:
«Освободить Ванаба Нодари Рауфовича от должности исполняющего обязанности главы Администрации г. Пицунда согласно поданному заявлению».
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