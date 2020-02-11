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Нодар Чанба об участии хоровой капеллы на Фестивале искусств: это рубеж для творчества коллектива
15:50, 14 Февраля 2020
Государственная хоровая капелла Абхазии выступит на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета.
Сухум. 14 февраля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. 17 февраля на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета выступит Государственная хоровая капелла Абхазии. Об этом на пресс-конференции рассказали композитор, дирижер, народный артист Абхазии Нодар Чанба и руководитель Камерного хора Московской консерватории Александр Соловьев.
На Фестивале абхазские артисты исполнят сочинения «Сказ о Борисе и Глебе».
Как сообщил Нодар Чанба: «На самом деле – это рубеж для творчества капеллы. Не каждый хор возьмется исполнять такое сочинение. Я очень рад, что наша капелла отнеслась к этому серьезно. Большую работу провела руководитель хора Нора Аджинджал, а также певцы, они выучили такую сложную партитуру. Это мировая премьера, наша капелла будет участвовать в ней наряду с известными хорами России, и это хорошее дело».
При этом Нодар Чанба отметил, что не сразу согласился на приглашение: «У нас нет большого опыта исполнения современной музыки, тем более такого масштаба, это очень ответственно. Поэтому, я не сразу дал ответ, только после проверки, и после того, как капелла пошла за этой музыкой и восприняла ее, совместно было принято решение о нашем участии».
По словам Александра Соловьева, Государственную хоровую капеллу Абхазии привлекли на Фестиваль, чтобы усилить состав исполнителей. «Мы предоставили нашим коллегам ноты, и я очень рад, что коллектив отлично одолел эту сложную партитуру. Это – современная музыка, требующая определенного уровня исполнительского мастерства. Сегодня я провожу уже третью репетицию с капеллой. Есть ощущение, что она органично вольется в общий состав исполнителей. В качестве солиста выступит Юрий Башмет, партию чтеца исполнит Андрей Мерзликин. Уверен, что выступление оставит у зрителей глубокое впечатление на всю жизнь», - сказал он.
Оперная постановка состоится в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской 17 февраля в Сочи.
Сухум. 14 февраля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. 17 февраля на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета выступит Государственная хоровая капелла Абхазии. Об этом на пресс-конференции рассказали композитор, дирижер, народный артист Абхазии Нодар Чанба и руководитель Камерного хора Московской консерватории Александр Соловьев.
На Фестивале абхазские артисты исполнят сочинения «Сказ о Борисе и Глебе».
Как сообщил Нодар Чанба: «На самом деле – это рубеж для творчества капеллы. Не каждый хор возьмется исполнять такое сочинение. Я очень рад, что наша капелла отнеслась к этому серьезно. Большую работу провела руководитель хора Нора Аджинджал, а также певцы, они выучили такую сложную партитуру. Это мировая премьера, наша капелла будет участвовать в ней наряду с известными хорами России, и это хорошее дело».
При этом Нодар Чанба отметил, что не сразу согласился на приглашение: «У нас нет большого опыта исполнения современной музыки, тем более такого масштаба, это очень ответственно. Поэтому, я не сразу дал ответ, только после проверки, и после того, как капелла пошла за этой музыкой и восприняла ее, совместно было принято решение о нашем участии».
По словам Александра Соловьева, Государственную хоровую капеллу Абхазии привлекли на Фестиваль, чтобы усилить состав исполнителей. «Мы предоставили нашим коллегам ноты, и я очень рад, что коллектив отлично одолел эту сложную партитуру. Это – современная музыка, требующая определенного уровня исполнительского мастерства. Сегодня я провожу уже третью репетицию с капеллой. Есть ощущение, что она органично вольется в общий состав исполнителей. В качестве солиста выступит Юрий Башмет, партию чтеца исполнит Андрей Мерзликин. Уверен, что выступление оставит у зрителей глубокое впечатление на всю жизнь», - сказал он.
Оперная постановка состоится в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской 17 февраля в Сочи.
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