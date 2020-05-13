Нодар Чачхиани: абхазская граница не закрыта, введен ряд серьезных ограничений на ее пересечение

В Народном Собрании – Парламенте РА прошло расширенное совещание с представителями Погранотряда СГБ, Минздрава, Совета безопасности республики.







Сухум. 18 мая. Апсныпресс. Тамара Ачба\Лана Цвижба. На совещании в Народном Собрании – Парламенте РА депутаты обсудили с представителями Пограничного отряда СГБ РА, Министерства здравоохранения РА, Совета безопасности РА эпидемиологическую ситуацию в стране.







Открыл совещание спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия: «В последние дни среди населения появились определенные опасения, что коронавирусная инфекция обосновывается и у нас. Для того, чтобы обезопасить людей от распространения заболевания, нужно тех, кто въезжает на территорию Абхазии, определять на 14-дневный карантин в принудительном порядке в специальные места. Думаю, мы обратимся к исполнительной власти, в Кабмин. Нужно сообща исправлять те ошибки, которые допущены».







Отдельной проблемой спикер назвал процедуру оформления российских или заграничных паспортов: «Скапливаются сотни людей. Где милиция, Минздрав и все, кто должен контролировать это? Убедительная просьба к службам: свяжитесь с российской стороной и наведите порядок. Думаю, нужно созвать Совбез и акцентировать внимание на этих проблемах».







Со своей стороны, и.о. заместителя министра здравоохранения РА Алхас Конджария проинформировал о состоянии больных: «В Гудаутской ЦРБ находятся 16 человек. Состояние 1 больного расценивается, как средней степени тяжести, есть незначительная положительная динамика. Больной не подключен к аппарату ИВЛ, дышит самостоятельно. У всех больных, которые находятся на территории больницы, наблюдается двусторонняя полисегментарная пневмония, они получают все необходимое медикаментозное лечение».







Также, Конджария сообщил об эпидобстановке в стране: «Недавно был инцидент в микрорайоне Маяк – выявили 3 больных. Предварительно они побывали в Республиканской больнице, им сделали рентгенологические снимки, которые подтвердили пневмонию, после чего был взят тест. Пациентов направили в инфекционную больницу, там они контактировали с рядом докторов. При получении положительных результатов этих больных отправили в Гудаутскую ЦРБ. Врачи, которые находились с ними в прямом контакте, изолированы, находятся в доме отдыха «Айтар», у них также взят тест на коронавирус. По вчерашней сводке могу сказать следующее: количество биоматериалов начинает возрастать, если раньше мы в течение суток давали ответы, то сейчас на это требуется больше времени. Ранее, мы закупили все необходимые лекарственные препараты и расходные материалы, но некоторый недостаток все равно есть. Сейчас пытаемся восполнить эти позиции».







И.о. министра иностранных дел РА Даур Кове проинформировал о требованиях при переходе границы: «На сегодняшний день есть распоряжение Правительства России, в котором говорится, что гражданин РФ, у которого есть второе иностранное гражданство, может однократно выехать с территории РФ. Но многие граждане Абхазии, возвращающиеся домой, не являются гражданами России. Если исходить из сути Распоряжения, то на границе человек должен предъявить только абхазский паспорт. Тем не менее, на сегодняшний день складывается абсурдная ситуация – российские пограничники просят, чтобы наши граждане, пересекающие границу, помимо паспорта предъявляли свидетельство на возвращение, которое должен выдать МИД Абхазии. Возникает вопрос при их въезде на территорию Абхазии, давать свидетельство на возвращение или нет. Естественно, мы выдаем. Причем, приходится выдавать документ родственникам на нашей территории, а они уже ищут способ передать его своим родным, находящимся на российско-абхазской границе для предъявления пограничникам. Есть и категория граждан, которые состоят в браке. Супруг\супруга – гражданка Абхазии, соответственно другой супруг\супруга – не гражданин Абхазии, при этом, проживают долгое время в Абхазии, есть дети. Мы понимаем, что не дать свидетельство таким людям, мы не можем».







Начальник Пограничного отряда СГБ РА Нодар Чачхиани рассказал о работе личного состава на КПП: «Те силы отдела пограничного контроля, которые приставлены к пунктам пропуска, работают в штатном режиме, согласно Распоряжению Кабмина РА. Если речь идет о КПП «Псоу», из Распоряжения в Распоряжение продлеваются сроки действия карантинных мер на границе. Но до сих пор ни в одном документе не прописаны меры по отношению к гражданам Абхазии, которые пересекают границу в нашу сторону через пункт пропуска. Также, в последнем Распоряжении отсутствуют два абзаца в 6 пункте, в этой связи получается, что сейчас мы фактически не имеем права запускать людей, выписанных из лечебных учреждений РФ, кроме того, отсутствует в документе информация о роженицах с детьми, которые едут сюда и лицах, сопровождающих больных. Хочу подчеркнуть, изначально информационный посыл был крайне неверным – у нас граница не закрыта, закрытая граница выглядит совершенно по-иному. Поэтому, наши граждане и требуют отчета, как за закрытую границу. На самом деле введен ряд серьезных ограничений, касающихся различных категорий автотранспортных средств, а также людей, пересекающих в пешем порядке государственную границу. Именно так людям и надо это разъяснять».