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Ночью местами возможен слабый дождь, туман, днем умеренный дождь, местами с грозой: погода в Абхазии 29 мая
15:19, 28 Мая 2020
Температура воздуха днем +20°С.
Сухум. 28 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. Ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, туман, днем умеренный дождь, местами с грозой.
Атмосферное давление – 758 мм рт/ст.
Ветер от слабого до умеренного - 1–6 м/с.
Температура воздуха ночью + 13 +18° С, днем +15 +20°С.
Температура морской воды + 18°С.
В столице переменная облачность, ночью и утром туман, днем дождь, возможна гроза.
Температура воздуха ночью + 16°С, днем +19°С.
Сухум. 28 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. Ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, туман, днем умеренный дождь, местами с грозой.
Атмосферное давление – 758 мм рт/ст.
Ветер от слабого до умеренного - 1–6 м/с.
Температура воздуха ночью + 13 +18° С, днем +15 +20°С.
Температура морской воды + 18°С.
В столице переменная облачность, ночью и утром туман, днем дождь, возможна гроза.
Температура воздуха ночью + 16°С, днем +19°С.
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