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Ночью местами возможен слабый дождь, туман, днем умеренный дождь, местами с грозой: погода в Абхазии 29 мая

15:19, 28 Мая 2020
Ночью местами возможен слабый дождь, туман, днем умеренный дождь, местами с грозой: погода в Абхазии 29 мая
Температура воздуха днем +20°С.

Сухум. 28 мая. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. Ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, туман, днем умеренный дождь, местами с грозой. 

Атмосферное  давление –  758 мм рт/ст.

Ветер от слабого до умеренного - 1–6 м/с.

Температура воздуха ночью + 13 +18° С, днем +15 +20°С.

Температура морской воды + 18°С.

В столице переменная облачность, ночью и утром туман, днем дождь, возможна гроза.

Температура воздуха ночью + 16°С, днем +19°С. 


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