Низкий вам поклон за вашу доброту, красоту, терпение и стойкость: Валерий Кварчия поздравил женщин Абхазии с 8 Марта

«Женщины Абхазии – всегда активные участницы значимых социальных и общественных процессов, прочная опора мужчин в самые сложные времена», – отметил Кварчия.



Сухум. 8 марта. Апсныпресс. Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия поздравил женщин Абхазии с 8 Марта:



«Дорогие женщины Абхазии!



От имени депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия разрешите со всей теплотой поздравить вас с замечательным праздником – Международным женским днём. Первый весенний праздник по праву – ваш! Этот праздник воплощает все самое светлое и доброе, что связано с прекрасной половиной человечества. Каждая женщина неповторима, как и сама природа, и ее главное предназначение – дарить новую жизнь, нести в себе созидательную энергию. Все слова, обращенные к женщинам в эти весенние дни – свидетельство нашей признательности, любви и безграничного уважения дорогим мамам, бабушкам, сестрам, супругам, дочерям, подругам, коллегам.



Женщины Абхазии - всегда активные участницы значимых социальных и общественных процессов, прочная опора мужчин в самые сложные времена. Низкий вам поклон за вашу доброту, красоту, терпение и стойкость, за то, что наполняете нашу жизнь смыслом и делаете ее счастливой. Пусть всегда вам сопутствует весеннее настроение, в ваших семьях царят любовь и взаимопонимание, осуществляются ваши самые светлые надежды и ожидания!»

