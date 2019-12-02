Николаю Джонуа сегодня исполнилось бы 75 лет

В Государственном музее Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба состоялся вечер памяти известного общественного и государственного деятеля Республики Абхазия, кавалера ордена Леона Николая Джонуа, посвященный 75-летию со дня его рождения.На вечере выступили друзья и коллеги Николая Джонуа, были продемонстрированы архивные видеоматериалы, состоялась презентация экспозиции, посвященной общественному и государственному деятелю.Рассказывая о заслугах Николая Джонуа, советник президента Абхазии по науке, культуре и образованию Владимир Зантария отметил: «Николай Джонуа был воином, идеологом, публицистом, всесторонне развитым, талантливым, светлым человеком. Николая Джонуа по праву можно считать одним из основоположников современного независимого государства Абхазия».Политический деятель Сергей Шамба поделился воспоминаниями о друге: «Я знал Николая задолго до политических событий, объединивших нас в национально-освободительной борьбе. Он всегда был правдолюбом. Газета «Аидгылара», русскую версию которой возглавил Николай, стала настоящей информационной «бомбой» для того времени. При этом он активно занимался пропагандой абхазских интересов на всех доступных международных площадках».