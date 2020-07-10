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Нет опыта – нет работы: выпускники вузов о трудоустройстве
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09:30, 16 Июля 2020
Опрос Апсныпресс.
Сухум. 16 июля. Апсныпресс. Милана Лагвилава. /колонка практиканта/. Мы живем в непростое время, когда у людей есть масса нерешённых проблем, и одна из основных – безработица. Большинство молодых людей задаются вопросами: куда устроиться на работу, как содержать себя и свою семью? О том, с какими проблемами сталкивается молодежь в поисках работы – опрос Апсныпресс.
Наала Лагвилава окончила Абхазский государственный университет два года назад. По специальности она дизайнер-модельер: «В настоящее время я не работаю по своей профессии. Преподаю детям живопись и рисунок в центре «Дар». Мне нравится моя работа, нравится общаться с детьми, учить их рисовать. В дальнейшем планирую открыть собственную мастерскую, где смогу реализовывать свои мечты».
Саят Хварцкия задается вопросом: если тебя не хотят принимать на работу из-за небольшого опыта профессиональной деятельности, то как набраться этого опыта: «Я – экономист, окончил университет несколько лет назад. Но в настоящее время не работаю по своей профессии, так как экономистов очень много и без опыта устроиться сложно. Так что, пока работаю механиком и неплохо зарабатываю. Нельзя падать духом, нужно идти только вперёд. Мы живем в непростое время, и нужно уметь находить выход из любой ситуации».
Кан Гварамия учится в Сухумском Открытом Институте: «Я получаю профессию юриста, перешёл на 3 курс. Но знаю, что по своей специальности в будущем вряд ли смогу работать. Юристов в нашей стране достаточно. Когда поступал, у меня были совсем другие взгляды. Знаю многих ребят, которым сложно устраиваться на работу по своей профессии, имеют диплом, но нет опыта, и поэтому мало, кого берут».
Ханиза Капш окончила Абхазский государственный университет 7 лет назад: «После окончания университета по своей специальности экономиста я не работала. Многие с моего курса тоже не смогли устроиться на работу. Некоторые работают не по специальности. Я – мама троих детей, но в будущем, как бы сложно ни было, хочу трудоустроиться, и обязательно по профессии. Надеюсь, у меня все получится».
Сухум. 16 июля. Апсныпресс. Милана Лагвилава. /колонка практиканта/. Мы живем в непростое время, когда у людей есть масса нерешённых проблем, и одна из основных – безработица. Большинство молодых людей задаются вопросами: куда устроиться на работу, как содержать себя и свою семью? О том, с какими проблемами сталкивается молодежь в поисках работы – опрос Апсныпресс.
Наала Лагвилава окончила Абхазский государственный университет два года назад. По специальности она дизайнер-модельер: «В настоящее время я не работаю по своей профессии. Преподаю детям живопись и рисунок в центре «Дар». Мне нравится моя работа, нравится общаться с детьми, учить их рисовать. В дальнейшем планирую открыть собственную мастерскую, где смогу реализовывать свои мечты».
Саят Хварцкия задается вопросом: если тебя не хотят принимать на работу из-за небольшого опыта профессиональной деятельности, то как набраться этого опыта: «Я – экономист, окончил университет несколько лет назад. Но в настоящее время не работаю по своей профессии, так как экономистов очень много и без опыта устроиться сложно. Так что, пока работаю механиком и неплохо зарабатываю. Нельзя падать духом, нужно идти только вперёд. Мы живем в непростое время, и нужно уметь находить выход из любой ситуации».
Кан Гварамия учится в Сухумском Открытом Институте: «Я получаю профессию юриста, перешёл на 3 курс. Но знаю, что по своей специальности в будущем вряд ли смогу работать. Юристов в нашей стране достаточно. Когда поступал, у меня были совсем другие взгляды. Знаю многих ребят, которым сложно устраиваться на работу по своей профессии, имеют диплом, но нет опыта, и поэтому мало, кого берут».
Ханиза Капш окончила Абхазский государственный университет 7 лет назад: «После окончания университета по своей специальности экономиста я не работала. Многие с моего курса тоже не смогли устроиться на работу. Некоторые работают не по специальности. Я – мама троих детей, но в будущем, как бы сложно ни было, хочу трудоустроиться, и обязательно по профессии. Надеюсь, у меня все получится».
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