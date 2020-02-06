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Нефтепродукты станут завозить в Абхазию без предварительного таможенного декларирования
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12:18, 6 Февраля 2020
Соответствующее Постановление принято на сессии Народного Собрания - Парламента РА.
Сухум. 6 февраля. Апсныпресс. Лана Цвижба/Елена Полуян. На заседании Народного Собрания -Парламента РА ратифицировали Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Абхазии и России о режиме торговли товарами.
Как пояснил, представляя документ, представитель Президента РА в Парламенте Дмитрий Шамба, «протокол направлен на исключение временного, периодического таможенного декларирования при поставках в Абхазию из России нефтепродуктов. Определенные в протоколе изменения будут способствовать устранению возможности неравномерных поставок нефтепродуктов».
Документ принят единогласно во втором и окончательном чтении.
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