Нефтепродукты станут завозить в Абхазию без предварительного таможенного декларирования

Соответствующее Постановление принято на сессии Народного Собрания - Парламента РА.



Сухум. 6 февраля. Апсныпресс. Лана Цвижба/Елена Полуян. На заседании Народного Собрания -Парламента РА ратифицировали Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Абхазии и России о режиме торговли товарами.

Как пояснил, представляя документ, представитель Президента РА в Парламенте Дмитрий Шамба, «протокол направлен на исключение временного, периодического таможенного декларирования при поставках в Абхазию из России нефтепродуктов. Определенные в протоколе изменения будут способствовать устранению возможности неравномерных поставок нефтепродуктов».

Документ принят единогласно во втором и окончательном чтении.