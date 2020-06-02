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Небольшая облачность, жарко: погода в Абхазии 9 июня
14:35, 8 Июня 2020
Ночью и утром местами возможна дымка.
Сухум. 8 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием пониженного атмосферного давления и тропических масс воздуха с юга. Ожидается небольшая облачность, жаркая погода, ночью и утром местами возможна дымка.
Атмосферное давление – 758 мм р. с.
Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с.
Температура воздуха ночью + 16 +21°С, днем +24 +29°С.
Температура морской воды + 20°С.
В столице небольшая облачность, жаркая погода.
Температура воздуха ночью +20°С, днем +29°С.
Сухум. 8 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием пониженного атмосферного давления и тропических масс воздуха с юга. Ожидается небольшая облачность, жаркая погода, ночью и утром местами возможна дымка.
Атмосферное давление – 758 мм р. с.
Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с.
Температура воздуха ночью + 16 +21°С, днем +24 +29°С.
Температура морской воды + 20°С.
В столице небольшая облачность, жаркая погода.
Температура воздуха ночью +20°С, днем +29°С.
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