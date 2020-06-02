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Небольшая облачность, жарко: погода в Абхазии 9 июня

14:35, 8 Июня 2020
Небольшая облачность, жарко: погода в Абхазии 9 июня
Ночью и утром  местами возможна дымка.

Сухум. 8 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием пониженного атмосферного давления и тропических масс воздуха с  юга. Ожидается небольшая облачность,   жаркая погода, ночью и утром  местами возможна дымка.

Атмосферное давление –  758 мм р. с.

Ветер слабый и  умеренный  - 1- 6 м/с.

Температура воздуха ночью + 16 +21°С,  днем +24 +29°С. 

Температура морской воды + 20°С.

В столице небольшая облачность, жаркая погода.

Температура воздуха ночью +20°С,  днем  +29°С.


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