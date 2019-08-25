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Названы победители XII Международного турнира по настольному теннису
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16:48, 29 Августа 2019
Турнир посвящался памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия.
Сухум. 29 августа. Апсныпресс. В Сухуме прошел XII Международный турнир по настольному теннису, посвященный памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия.
В турнире принимали участие около 50 спортсменов из Сухума, Ткуарчала, Гудауты, Гулрыпша, Гагры, Цхинвала, Вологды, Перми, пос. Веселое Ростовской области, Самары, Петрозаводска, Сочи, Адлера, а также спортсмены из Министерства обороны Республики Абхазия и Посольства РФ в РА. Личные и парные соревнования проходили среди мужчин всех возрастов.
В личном первенстве первое место занял Эдуард Апагуни (Сочи), второе – Игорь Плясовица (Сочи), третье – Альберт Апагуни (Сочи).
В парном первенстве первое место заняли Ренат Карчава (Сухум) и Иосиф Тедеев (Цхинвал), второе – Игорь Кудзиев (Цхинвал) и Лаша Давитая (Сухум), третье – Наур Карчава (Сухум) и Милор Абхазава (Ткуарчал), Роман Левша (Ростов) и Нарт Дзяпшба (Сухум).
Среди инвалидов-ампутантов в личном первенстве первое место занял Джон Чан-Оглы (Гудаута), второе – Алхас Ампар (Пицунда) и третье – Роман Матяшов (Гулрыпш).
Главный судья – Беслан Карчава. Организаторы - Государственный комитет Республики Абхазия по физической культуре и спорту и Федерация настольного тенниса Республики Абхазия.
Сухум. 29 августа. Апсныпресс. В Сухуме прошел XII Международный турнир по настольному теннису, посвященный памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия.
В турнире принимали участие около 50 спортсменов из Сухума, Ткуарчала, Гудауты, Гулрыпша, Гагры, Цхинвала, Вологды, Перми, пос. Веселое Ростовской области, Самары, Петрозаводска, Сочи, Адлера, а также спортсмены из Министерства обороны Республики Абхазия и Посольства РФ в РА. Личные и парные соревнования проходили среди мужчин всех возрастов.
В личном первенстве первое место занял Эдуард Апагуни (Сочи), второе – Игорь Плясовица (Сочи), третье – Альберт Апагуни (Сочи).
В парном первенстве первое место заняли Ренат Карчава (Сухум) и Иосиф Тедеев (Цхинвал), второе – Игорь Кудзиев (Цхинвал) и Лаша Давитая (Сухум), третье – Наур Карчава (Сухум) и Милор Абхазава (Ткуарчал), Роман Левша (Ростов) и Нарт Дзяпшба (Сухум).
Среди инвалидов-ампутантов в личном первенстве первое место занял Джон Чан-Оглы (Гудаута), второе – Алхас Ампар (Пицунда) и третье – Роман Матяшов (Гулрыпш).
Главный судья – Беслан Карчава. Организаторы - Государственный комитет Республики Абхазия по физической культуре и спорту и Федерация настольного тенниса Республики Абхазия.
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