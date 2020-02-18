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Названы победители традиционного турнира по вольной борьбе памяти Хинтруга Мхонджия (Иван-абхаз)

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13:53, 25 Февраля 2020
Названы победители традиционного турнира по вольной борьбе памяти Хинтруга Мхонджия (Иван-абхаз)
Турнир собрал более 100 юных спортсменов из всех городов и районов Абхазии.

Сухум. 25 февраля. Апсныпресс. В Гудауте прошел ежегодный традиционный турнир по вольной борьбе памяти легендарного партизана Великой Отечественной войны Хинтруга Мхонджия (Иван-абхаз). Турнир собрал более 100 юных спортсменов из всех городов и районов Абхазии.

По итогам соревнований в весовой категории 20 кг первое место занял Марат Киртбая из Гудауты, второе - Саид Сангулия из Гудауты, третьи - Данат Харчилава и Инал Ломия из Сухума.

В весовой категории 22 кг первое место занял гудаутский спортсмен Осман Хагба, второе место у Максима Бигвава из Сухума, третьи места заняли Саид Анкваб и Эраст Кайтан из Гудауты.

В весовой категории 24 кг первое место занял Инал Гегенава из Гудауты, второе место у Османа Зухба из Гудауты, третьи места заняли Нестор Айба из Гудауты и Рамин Аристава из Пицунды.

В весовой категории 26 кг первое место занял Богдан Дзидзария из Пицунды, второе место у Эдгара Зухба из Гудауты, третьи места заняли Дамей Харчилава и Никас Тхайцук из Сухума.

В весовой категории 28 кг первое место занял Никита Лежия из Сухума, второе место у Эрика Папазяна из Цандрипша, третьи места заняли Эрик Калайджян из Цандрипша и Дамир Кишмария из Сухума.

В весовой категории 30 кг первое место занял Мурад Пкин из Цандрипша, второе место у Османа Хашиг из Гудауты, третьи места заняли Эдуард Кондокчян из Сухума и Самир Харчилава из Ткуарчала.

В весовой категории 32 кг первое место занял Арутюн Авджян из Сухума, второе место у Анри Речия из Гала, третьи места заняли Батал Цвижба из Сухума и Леонард Агрба из Куланырхуа.

В весовой категории 35 кг первое место занял Азамат Лазба из Гудауты, второе - Максим Адлейба из Сухума, третьи места заняли Анрик Шакая из Сухума и Ахмат Киртбая из Гудауты.

В весовой категории 38 кг первое место занял Богдан Квициния из Сухума, второе - Астан Адлейба из Сухума, третьи - Гудиса Гудалия из Гудауты и Алан Цугба из Аацы.

В весовой категории 41 кг первое место занял Леон Малия из Гудауты, второе - Ника Гогохия из Гала, третьи - Сандро Жиба из Пицунды и Данил Басария из Сухума.

Главный судья – Джон Партанадзе.

Организатор турнира Комитет по вопросам молодежи и спорта Гудаутского района.

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