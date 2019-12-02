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Названы победители лично-командного первенства Республики Абхазия по настольному теннису среди школьников
11:42, 9 Декабря 2019
В турнире приняли участие 64 спортсмена в составе 6 команд.
Сухум. 9 декабря. Апсныпресс. Лично-командное первенство Республики Абхазия по настольному теннису среди школьников прошло в Сухуме.
В турнире приняли участие 64 спортсмена в составе 6 команд: «Новый район», «РДЮСШ-игр», «Гагра», «Гулрыпш», «Ткуарчал» и «Цандрыпш». По итогам турнира первое общекомандное место заняла команда «Новый район», второе - «Ткуарчал» и третье - «Цандрыпш».
Среди девочек 10 лет и моложе первое место заняла Нинель Чалукян, второе - Николь Чалукян, третье - Николь Киут.
Среди девочек 12-14 лет на первом месте Хана Малия, на втором - Амра Амичба, третье место у Валерии Дмитриенко.
Среди девочек 15-17 лет первое место заняла Ханифа Воуба, второе - Анна Егорова, третье - Ление Шохина.
Среди юношей 10 лет и моложе первое место занял Денис Хварцкия, второе - Алиас Хварцкия, третье - Гурген Зазян.
Среди юношей 12-14 лет на первом месте Алан Цкуа, на втором - Макич Оганесян, на третьем - Владислав Филимонов.
Среди юношей 15-17 лет первое место занял Милор Абхазава, второе - Арам Хачикян, третье - Альфред Мумджян.
Лучшим игроком признан Милор Абхазава (г. Ткуарчал).
Главный судья, президент Федерации настольного тенниса Абхазии - Беслан Карчава.
Организатор - Федерация настольного тенниса Республики Абхазия.
Сухум. 9 декабря. Апсныпресс. Лично-командное первенство Республики Абхазия по настольному теннису среди школьников прошло в Сухуме.
В турнире приняли участие 64 спортсмена в составе 6 команд: «Новый район», «РДЮСШ-игр», «Гагра», «Гулрыпш», «Ткуарчал» и «Цандрыпш». По итогам турнира первое общекомандное место заняла команда «Новый район», второе - «Ткуарчал» и третье - «Цандрыпш».
Среди девочек 10 лет и моложе первое место заняла Нинель Чалукян, второе - Николь Чалукян, третье - Николь Киут.
Среди девочек 12-14 лет на первом месте Хана Малия, на втором - Амра Амичба, третье место у Валерии Дмитриенко.
Среди девочек 15-17 лет первое место заняла Ханифа Воуба, второе - Анна Егорова, третье - Ление Шохина.
Среди юношей 10 лет и моложе первое место занял Денис Хварцкия, второе - Алиас Хварцкия, третье - Гурген Зазян.
Среди юношей 12-14 лет на первом месте Алан Цкуа, на втором - Макич Оганесян, на третьем - Владислав Филимонов.
Среди юношей 15-17 лет первое место занял Милор Абхазава, второе - Арам Хачикян, третье - Альфред Мумджян.
Лучшим игроком признан Милор Абхазава (г. Ткуарчал).
Главный судья, президент Федерации настольного тенниса Абхазии - Беслан Карчава.
Организатор - Федерация настольного тенниса Республики Абхазия.
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