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Назначены заместители министра внутренних дел Абхазии
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20:09, 15 Мая 2020
Назначены Руслан Ажиба, Беслан Чкадуа и Ращ Цвижба.
Сухум. 15 мая. Апсныпресс. В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете (Правительстве) Министров Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года распоряжениями Кабинета Министров назначены заместителями министра внутренних дел Ажиба Руслан Александрович, Чкадуа Беслан Русланович, Цвижба Ращ Северьянович.
Сухум. 15 мая. Апсныпресс. В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете (Правительстве) Министров Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года распоряжениями Кабинета Министров назначены заместителями министра внутренних дел Ажиба Руслан Александрович, Чкадуа Беслан Русланович, Цвижба Ращ Северьянович.
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