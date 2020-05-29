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Назначены руководители ряда центральных органов управления

17
19:35, 4 Июня 2020
Назначены руководители ряда центральных органов управления
Соответствующие указы подписал Президент РА Аслан Бжания.

Сухум. 4 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал  указы  о назначениях руководителей ряда центральных органов управления. 
 
Гвинджия Роман Хакибеевич - назначен начальником Государственного архивного управления Республики Абхазия.
 
Джинджия Аркадий  Чичикович - начальником Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений.
 
Ахуба Адамыр  Миронович - начальником Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру.
 
 
Джопуа Роман  Владимирович - начальником Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия.
 
Ашхацава Анзор  Николаевич - начальником Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия.

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