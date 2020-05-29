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Назначены руководители ряда центральных органов управления
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19:35, 4 Июня 2020
Соответствующие указы подписал Президент РА Аслан Бжания.
Сухум. 4 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о назначениях руководителей ряда центральных органов управления.
Гвинджия Роман Хакибеевич - назначен начальником Государственного архивного управления Республики Абхазия.
Джинджия Аркадий Чичикович - начальником Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений.
Ахуба Адамыр Миронович - начальником Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру.
Джопуа Роман Владимирович - начальником Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия.
Ашхацава Анзор Николаевич - начальником Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия.
Сухум. 4 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о назначениях руководителей ряда центральных органов управления.
Гвинджия Роман Хакибеевич - назначен начальником Государственного архивного управления Республики Абхазия.
Джинджия Аркадий Чичикович - начальником Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений.
Ахуба Адамыр Миронович - начальником Государственного управления Республики Абхазия по землепользованию и кадастру.
Джопуа Роман Владимирович - начальником Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия.
Ашхацава Анзор Николаевич - начальником Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия.
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