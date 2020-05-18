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Назначены председатели госкомитетов Абхазии

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19:06, 20 Мая 2020
Назначены председатели госкомитетов Абхазии
Соответствующие указы подписал Президент Абхазии Аслан Бжания.

Сухум. 20 мая. Апсныпресс. Указами Президента Республики Абхазия Аслана Бжания назначены:

– Гогия Кама Алексеевна – председателем Государственного комитета Республики Абхазия по статистике;

– Читанава Савелий Михайлович – председателем Государственного комитета Республики Абхазия по экологии;

– Халваш Беслан Викторович – председателем Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

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