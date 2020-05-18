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Назначены председатели госкомитетов Абхазии
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19:06, 20 Мая 2020
Соответствующие указы подписал Президент Абхазии Аслан Бжания.
Сухум. 20 мая. Апсныпресс. Указами Президента Республики Абхазия Аслана Бжания назначены:
– Гогия Кама Алексеевна – председателем Государственного комитета Республики Абхазия по статистике;
– Читанава Савелий Михайлович – председателем Государственного комитета Республики Абхазия по экологии;
– Халваш Беслан Викторович – председателем Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.
Сухум. 20 мая. Апсныпресс. Указами Президента Республики Абхазия Аслана Бжания назначены:
– Гогия Кама Алексеевна – председателем Государственного комитета Республики Абхазия по статистике;
– Читанава Савелий Михайлович – председателем Государственного комитета Республики Абхазия по экологии;
– Халваш Беслан Викторович – председателем Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.
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