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Назначен врио главы Администрации Гагрского района
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17:26, 23 Декабря 2019
Соответствующий Указ подписал Президент Рауль Хаджимба.
Сухум. 23 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о временно исполняющем обязанности главы Администрации Гагрского района.
В документе говорится:
«Возложить на первого заместителя главы администрации Гагрского района Джения Владимира Шуляевича временное исполнение обязанностей главы Администрации Гагрского района».
Сухум. 23 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о временно исполняющем обязанности главы Администрации Гагрского района.
В документе говорится:
«Возложить на первого заместителя главы администрации Гагрского района Джения Владимира Шуляевича временное исполнение обязанностей главы Администрации Гагрского района».
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