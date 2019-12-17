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Назначен врио главы Администрации Гагрского района

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17:26, 23 Декабря 2019
Назначен врио главы Администрации Гагрского района
Соответствующий Указ подписал Президент Рауль Хаджимба.

Сухум. 23 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о временно исполняющем обязанности главы Администрации Гагрского района.

В документе говорится:

«Возложить на первого заместителя главы администрации Гагрского района Джения Владимира Шуляевича временное исполнение обязанностей главы Администрации Гагрского района».

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