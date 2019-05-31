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Найдены имена 8 жителей Абхазии – узников концлагеря в Тирасполе

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15:00, 5 Июня 2019
Найдены имена 8 жителей Абхазии – узников концлагеря в Тирасполе
Апсныпресс продолжает рубрику «Возвращение имени» в рамках военно-исторического проекта под одноименным названием.

Сухум. 5 июня. Апсныпресс. Лана Цвижба. Участники проекта «Возвращение имени», в рамках которого ведется поиск пропавших без вести жителей Абхазии во время Второй мировой войны, нашли еще один список узников концлагеря.

Концлагерь №5 во время Второй мировой войны находился на территории Приднестровья, в Тирасполе. Из общего найденного списка, 8 узников оказались жителями Абхазии. Семеро из них похоронены там же, в Тирасполе. Но одному из 8 удалось выжить – это Анатолий Борисенко, он вернулся на Родину и похоронен в Сухуме. Как считает автор и руководитель проекта «Возвращение имени» Григорий Скворцов, то, что 8 человек из Абхазии оказались в одном и том же концлагере – необычное совпадение.

Скворцов рассказал об истории концлагеря №5: «19 августа 1941 года было создано отдельное государство, которое называлось Трансни́стрия (или Заднестро́вье – административно-территориальная единица, образованная румынскими властями на части оккупированных территорий Винницкой, Одесской, Николаевской областей Украинской ССР и левобережной части Молдавской ССР во время Второй мировой войны). Это было оккупационное государство румынской фашистской диктатуры. И на территории нынешней ПМР румынскими фашистами был создан концлагерь №5. По своему поведению румынские фашисты были даже более жестокими, чем немцы».

По словам Скворцова, месторасположение лагеря №5 утеряно: «Нам впервые, вместе со списком без вести пропавших, нужно найти и само место лагеря №5. Когда мы стали обращаться к властям ПМР, никто не знал, где находился этот концлагерь. Дальнейшая проверка показала, что в Тирасполе похоронены 267 человек, известны их имена и фамилии, это люди из разных республик и разных национальностей».

Скворцов сообщил, что в Приднестровье поддержали проект «Возвращение имени» и готовы присоединиться к работе: «Необходимо, во-первых, найти точное месторасположение самого концлагеря и, во-вторых, организовать поиск тех жителей Приднестровья, которые пропали без вести. Таковых 287 человек. Это призванные на фронт солдаты, которые попали в концлагерь и погибли на территории разных стран. Нам важно создать музейную экспозицию на месте лагеря №5. Личное дело этого лагеря хранится в военном архиве в Москве. Мы сейчас ждем разрешение на доступ в архив».

В соседних республиках и областях РФ готовы принять родственников погибших в концлагере жителей Абхазии. «На сегодня у нас есть договоренность о приеме родственников погибших из Абхазии в Приднестровье, в Республике Беларусь, в Минске, где похоронены 3 человека, в город Торез, там могилы 2 человек и в Ростовской области – там еще 2 захоронения. Нам надо найти родственников погибших», – подытожил Григорий Скворцов.

Список узников концлагеря №5 в Тирасполе – жителей Абхазии:  
1. Кируша Кирилл Истатьевич;
2. Борисенко Анатолий;
3. Кусиди Иван;
4. Фурника Андрей;
5. Черкезия Владимир Хамович, Очамчырский район;
6. Чеханалидзе Григорий Григорьевич;
7. Чихатя Георгий Парнович, с. Кигичигир;
8. Асланов Асок Нестропович.

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