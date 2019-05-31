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Нацбанк отчитался о работе за прошлый год

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16:18, 3 Июня 2019
Нацбанк отчитался о работе за прошлый год
Отчет принят парламентариями.

Сухум. 3 июня. Апсныпресс. Мадина Чагава. На сессии Народного Собрания – Парламента Абхазии депутаты утвердили Отчет Национального Банка Абхазии за 2018 год. Представляя Отчет, председатель Нацбанка Беслан Барателия привел основные показатели деятельности за прошлый год: «Прибыль Банка Абхазии в 2018 году составила 70,6 млн руб. и по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 4,3 млн руб. (6,5%). В 2018 году Банком Абхазии в соответствии с договором по субординированному кредиту было погашено 58,3 млн рублей. Общая сумма погашений по субординированному кредиту на 1 января 2019 года составила 491,7 млн руб. Остаток по данному кредиту на 1 января 2019 года – 208,3 млн руб. В 2018 году Банком Абхазии было направлено в бюджет республики 15,0 млн руб. (в 2017 году- 14,1 млн руб.)».

Также, Барателия рассказал о результатах деятельности банковского сектора экономики: «Шесть из десяти действующих кредитных организаций завершили 2018 год с прибылью в общей сумме 50,7 млн руб. Общий убыток остальных кредитных организаций за 2018 год составил 33,5 млн руб. Таким образом, сводный финансовый результат деятельности банковского сектора экономики в 2018 году оказался положительным в размере 17,2 млн руб. Величина привлеченных кредитными организации средств за 2018 год возросла на 279,2 млн руб. и на 1 января 2019 года составила почти 7 млрд руб., из которых 3,1 млрд руб. – ресурсы, привлеченные Сбербанком. Кредитный портфель кредитных организаций на 1 января 2019 года составил 4,1 млрд руб.».

Председатель Нацбанка отдельно сообщил о состоянии дел в Сбербанке Абазии: «Предпринятые Банком Абхазии меры позволили повысить степень доверия населения к Сбербанку Абхазии, в результате чего за 2018 год последним было привлечено рекордное количество вкладов населения – 1 642 вклада. Сумма вкладов населения в Сбербанке Абхазии за год увеличилась на 22% и на 1 января 2019 года составила 853,7 млн руб. За 2018 год Сбербанком Абхазии выдано 7 855 кредитов на общую сумму 754,0 млн рублей, что в 6 раз превышает аналогичный показатель 2017 года. В результате, на 1 января 2019 года, кредитный портфель Сбербанка составил 1,2 млрд рублей. Предпринятые Банком Абхазии меры по оздоровлению Сбербанка Абхазии позволили ему впервые за много лет завершить финансовый год с положительным финансовым результатом – прибылью в размере 1,7 млн рублей».

Кроме того, Барателия проинформировал о работе Национальной платёжной системы РА «АПРА»: «На 1 января 2019 года количество активных карт АПРА составило 82 931 ед., из которых 55 643 – пенсионных, 25 411 – зарплатных и 1 877 – прочих. Значительно вырос общий объем операций в системе АПРА, который в 2018 году составил 12,7 млрд рублей, что на 26,4% больше соответствующего показателя за 2017 год».

Барателия напомнил, что в 2018 году между национальными платежными системами Абхазии («АПРА») и России («Мир») был подписан договор о взаимодействии и рассказал о работе в этом направлении: «В начале 2019 года успешно проведены тестовые операции по обслуживанию карт «МИР» в инфраструктуре «АПРА», а уже с мая текущего года был начат процесс подключения банков-участников НПС РА к межсистемному взаимодействию с платёжной системой «Мир» и развертывания терминальной сети АПРА к приему российских национальных карт. К июлю текущего год запланирована полная интеграция платежных систем, позволяющая взаимное обслуживание карт «АПРА» и «Мир» в платежных инфраструктурах Абхазии и России».

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