Нацбанк Абхазии выпустил памятные монеты

Выпущены памятные монеты «75 лет Великой Победы», «Абхазский охотник», «Убыхский князь и его аталык».



Сухум. 3 июня. Апсныпресс. Национальный банк Республики Абхазия объявил о выпуске в обращение памятных монет «75 лет Великой Победы», а также «Абхазский охотник», «Убыхский князь и его аталык» из серии «Одежда и вооружение народов Кавказа». Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка РА.



Как говорится в сообщении, памятные монеты выпущены тиражом 100 штук, из серебра 925 пробы, номиналом 10 и 20 апсар. Художник монет Батал Джапуа.



Реализация памятных монет из драгоценных металлов юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными организациями Республики Абхазия.

