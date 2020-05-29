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Нацбанк Абхазии выпустил памятные монеты

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21:21, 3 Июня 2020
Нацбанк Абхазии выпустил памятные монеты
Выпущены памятные монеты «75 лет Великой Победы», «Абхазский охотник», «Убыхский князь и его аталык».

Сухум. 3 июня. Апсныпресс. Национальный банк Республики Абхазия объявил о выпуске в обращение памятных монет «75 лет Великой Победы», а также «Абхазский охотник», «Убыхский князь и его аталык» из серии «Одежда и вооружение народов Кавказа». Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка РА.

Как говорится в сообщении, памятные монеты выпущены тиражом 100 штук, из серебра 925 пробы, номиналом 10 и 20 апсар. Художник монет Батал Джапуа.

Реализация памятных монет из драгоценных металлов юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными организациями Республики Абхазия.

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