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Нацбанк Абхазии выпустил памятные монеты
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21:21, 3 Июня 2020
Выпущены памятные монеты «75 лет Великой Победы», «Абхазский охотник», «Убыхский князь и его аталык».
Сухум. 3 июня. Апсныпресс. Национальный банк Республики Абхазия объявил о выпуске в обращение памятных монет «75 лет Великой Победы», а также «Абхазский охотник», «Убыхский князь и его аталык» из серии «Одежда и вооружение народов Кавказа». Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка РА.
Как говорится в сообщении, памятные монеты выпущены тиражом 100 штук, из серебра 925 пробы, номиналом 10 и 20 апсар. Художник монет Батал Джапуа.
Реализация памятных монет из драгоценных металлов юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными организациями Республики Абхазия.
Сухум. 3 июня. Апсныпресс. Национальный банк Республики Абхазия объявил о выпуске в обращение памятных монет «75 лет Великой Победы», а также «Абхазский охотник», «Убыхский князь и его аталык» из серии «Одежда и вооружение народов Кавказа». Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка РА.
Как говорится в сообщении, памятные монеты выпущены тиражом 100 штук, из серебра 925 пробы, номиналом 10 и 20 апсар. Художник монет Батал Джапуа.
Реализация памятных монет из драгоценных металлов юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными организациями Республики Абхазия.
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