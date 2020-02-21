Нацбанк Абхазии: в кассы банковской системы Абхазии поступило 30 800 млн рублей

Национальный банк Абхазии опубликовал «Денежный обзор» за прошлый год.



Сухум. 21 февраля. Апсныпресс. Национальный банк Абхазии подвел итоги прошлого года.



В «Денежном обзоре» Нацбанка приведена статистика:



«По состоянию на 1 января 2020 года в кассы банковской системы Абхазии поступило 30 800,0 млн руб. РФ; 29,0 млн долларов США; 3,1 млн евро.



Основная доля поступлений в рублях РФ приходится на поступления: от торговой выручки – 33,4 %; от совершения операций перевода денежных средств по поручениям физических лиц – 17,7 %; на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – 13,0 %; от реализации платных услуг – 6,7 %; на счета физических лиц – 5,1 %; на счета по вкладам физических лиц – 5,0 %; займов и в погашение кредитов – 4,9 %; от продажи физическим лицам иностранной валюты – 2,8 %.