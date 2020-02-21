13:10, 21 Февраля 2020
13:04, 21 Февраля 2020 11
12:27, 21 Февраля 2020 69
12:13, 21 Февраля 2020 57
15:17, 20 Февраля 2020 263
14:53, 20 Февраля 2020 385
14:50, 20 Февраля 2020 386
14:26, 20 Февраля 2020 311
12:04, 20 Февраля 2020 280
17:28, 19 Февраля 2020 410
16:36, 19 Февраля 2020 395
16:13, 19 Февраля 2020 318
16:10, 19 Февраля 2020 458
14:56, 19 Февраля 2020 376
13:22, 19 Февраля 2020 698
18:41, 18 Февраля 2020 445
17:02, 18 Февраля 2020 805
16:50, 18 Февраля 2020 400
16:44, 18 Февраля 2020 812
13:37, 18 Февраля 2020 1404
17:30, 17 Февраля 2020 686
15:32, 17 Февраля 2020 452
14:58, 17 Февраля 2020 435
14:49, 17 Февраля 2020 694
14:34, 17 Февраля 2020 822
Популярное
18.02.2020 1404
14.02.2020 1125
14.02.2020 952
18.02.2020 805
15.02.2020 749
19.02.2020 700
Нацбанк Абхазии: в кассы банковской системы Абхазии поступило 30 800 млн рублей
69
12:27, 21 Февраля 2020
Национальный банк Абхазии опубликовал «Денежный обзор» за прошлый год.
Сухум. 21 февраля. Апсныпресс. Национальный банк Абхазии подвел итоги прошлого года.
В «Денежном обзоре» Нацбанка приведена статистика:
«По состоянию на 1 января 2020 года в кассы банковской системы Абхазии поступило 30 800,0 млн руб. РФ; 29,0 млн долларов США; 3,1 млн евро.
Основная доля поступлений в рублях РФ приходится на поступления: от торговой выручки – 33,4 %; от совершения операций перевода денежных средств по поручениям физических лиц – 17,7 %; на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – 13,0 %; от реализации платных услуг – 6,7 %; на счета физических лиц – 5,1 %; на счета по вкладам физических лиц – 5,0 %; займов и в погашение кредитов – 4,9 %; от продажи физическим лицам иностранной валюты – 2,8 %.
Сухум. 21 февраля. Апсныпресс. Национальный банк Абхазии подвел итоги прошлого года.
В «Денежном обзоре» Нацбанка приведена статистика:
«По состоянию на 1 января 2020 года в кассы банковской системы Абхазии поступило 30 800,0 млн руб. РФ; 29,0 млн долларов США; 3,1 млн евро.
Основная доля поступлений в рублях РФ приходится на поступления: от торговой выручки – 33,4 %; от совершения операций перевода денежных средств по поручениям физических лиц – 17,7 %; на счета граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – 13,0 %; от реализации платных услуг – 6,7 %; на счета физических лиц – 5,1 %; на счета по вкладам физических лиц – 5,0 %; займов и в погашение кредитов – 4,9 %; от продажи физическим лицам иностранной валюты – 2,8 %.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.