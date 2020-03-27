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Нацбанк Абхазии рекомендовал реструктуризировать задолженности заемщиков

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18:07, 1 Апреля 2020
Нацбанк Абхазии рекомендовал реструктуризировать задолженности заемщиков
Нацбанк Абхазии распространил рекомендации.

Сухум. 1 апреля. Апсныпресс. Национальный Банк Абхазии выступил с рекомендациями для кредитных организаций республики. 

В рекомендациях говорится:

«В связи с введением чрезвычайного положения в Республике Абхазия, направленного на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, Нацбанк Абхазии рекомендует кредитным организациям республики в случае ухудшения финансового состояния заемщика, связанного с задержкой выплаты заработной платы, пенсии или иного постоянного дохода для физических лиц, либо ограничения деятельности для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществлять реструктуризацию задолженности такого заемщика, а также отказаться от применения штрафных санкций. 

При этом кредитным организациям разрешается:
• не признавать указанные выше кредиты реструктурированными в целях формирования резервов до 30 июня 2020 года, если по указанным кредитам длительность просроченной задолженности не превосходила 30 дней на 1 апреля 2020 года;
• до 30 июня 2020 года принимать решение о не ухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов на возможные потери по ссудам, в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после введения чрезвычайного положения».

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