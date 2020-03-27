19:00, 1 Апреля 2020 60
18:07, 1 Апреля 2020 240
18:02, 1 Апреля 2020 283
16:00, 1 Апреля 2020 50
14:54, 1 Апреля 2020 2450
14:31, 1 Апреля 2020 309
14:16, 1 Апреля 2020 372
12:56, 1 Апреля 2020 301
12:10, 1 Апреля 2020 251
22:39, 31 Марта 2020 788
22:37, 31 Марта 2020 681
19:23, 31 Марта 2020 904
18:11, 31 Марта 2020 903
18:01, 31 Марта 2020 961
17:56, 31 Марта 2020 642
17:44, 31 Марта 2020 808
16:37, 31 Марта 2020 723
15:02, 31 Марта 2020 769
14:50, 31 Марта 2020 790
14:28, 31 Марта 2020 1025
14:07, 31 Марта 2020 1038
13:19, 31 Марта 2020 393
13:01, 31 Марта 2020 1205
12:30, 31 Марта 2020 882
22:04, 30 Марта 2020 1204
Популярное
27.03.2020 2403
27.03.2020 2184
28.03.2020 1967
25.03.2020 1957
27.03.2020 1798
26.03.2020 1725
27.03.2020 1700
27.03.2020 1687
Нацбанк Абхазии рекомендовал реструктуризировать задолженности заемщиков
190
18:07, 1 Апреля 2020
Нацбанк Абхазии распространил рекомендации.
Сухум. 1 апреля. Апсныпресс. Национальный Банк Абхазии выступил с рекомендациями для кредитных организаций республики.
В рекомендациях говорится:
«В связи с введением чрезвычайного положения в Республике Абхазия, направленного на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, Нацбанк Абхазии рекомендует кредитным организациям республики в случае ухудшения финансового состояния заемщика, связанного с задержкой выплаты заработной платы, пенсии или иного постоянного дохода для физических лиц, либо ограничения деятельности для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществлять реструктуризацию задолженности такого заемщика, а также отказаться от применения штрафных санкций.
При этом кредитным организациям разрешается:
• не признавать указанные выше кредиты реструктурированными в целях формирования резервов до 30 июня 2020 года, если по указанным кредитам длительность просроченной задолженности не превосходила 30 дней на 1 апреля 2020 года;
• до 30 июня 2020 года принимать решение о не ухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов на возможные потери по ссудам, в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после введения чрезвычайного положения».
Сухум. 1 апреля. Апсныпресс. Национальный Банк Абхазии выступил с рекомендациями для кредитных организаций республики.
В рекомендациях говорится:
«В связи с введением чрезвычайного положения в Республике Абхазия, направленного на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, Нацбанк Абхазии рекомендует кредитным организациям республики в случае ухудшения финансового состояния заемщика, связанного с задержкой выплаты заработной платы, пенсии или иного постоянного дохода для физических лиц, либо ограничения деятельности для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществлять реструктуризацию задолженности такого заемщика, а также отказаться от применения штрафных санкций.
При этом кредитным организациям разрешается:
• не признавать указанные выше кредиты реструктурированными в целях формирования резервов до 30 июня 2020 года, если по указанным кредитам длительность просроченной задолженности не превосходила 30 дней на 1 апреля 2020 года;
• до 30 июня 2020 года принимать решение о не ухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов на возможные потери по ссудам, в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после введения чрезвычайного положения».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.