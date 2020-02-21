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Нацбанк Абхазии: держатели банковских карт АПРА World совершили 1601 операцию за пределами страны на сумму 3 951 474 рублей

59
16:47, 21 Февраля 2020
Нацбанк Абхазии: держатели банковских карт АПРА World совершили 1601 операцию за пределами страны на сумму 3 951 474 рублей
В 2020 году Национальный Банк Республики Абхазия продолжит работу по расширению географии приема карт АПРА.

Сухум. 21 февраля. Апсныпресс. Держатели карт АПРА World совершили операции в 59 городах России. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка РА.

Как говорится в сообщении, самым популярным направлением для абхазских держателей карт стал город Сочи, в котором было совершено 51,8% всех зарубежных операций с картами АПРА World. Второй по транзакционной активности стала столица Российской Федерации – город Москва, в ней было совершено 14,6% транзакций. Доля операций, совершенных в городе Краснодар составила 4,1%. Самым удаленным от Абхазии городом, в котором использовали карты АПРА оказался Красноярск. Держатели банковских карт АПРА World совершили операции также в Санкт-Петербурге, Ставрополе, Новосибирске, Дербенте, Ростове-на-Дону, Нальчике, Черкесске, Екатеринбурге, Грозном и т.д.

С октября 2019 года по настоящее время держатели банковских карт АПРА World совершили 1601 операцию за пределами Республики Абхазия на сумму 3 951 474 руб. При этом стоит отметить, что по характеру осуществляемых транзакций преобладали операции по оплате товаров и услуг - 70,8%, операции по снятию наличных денежных средств составили 29,2%.

В 2020 году Национальный Банк Республики Абхазия продолжит работу по расширению географии приема карт АПРА; в зону покрытия национальных карт будут включены еще ряд стран.

С октября 2019 года банками-участниками НПС АПРА было выпущено около 27 тысяч карт АПРА World.

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