APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
12:08, 18 Июня 2020 245
11:07, 18 Июня 2020 209
09:39, 18 Июня 2020 377
20:30, 17 Июня 2020 269
18:57, 17 Июня 2020 520
18:19, 17 Июня 2020 543
17:50, 17 Июня 2020 691
16:54, 17 Июня 2020 537
16:45, 17 Июня 2020 429
14:53, 17 Июня 2020 609
12:54, 17 Июня 2020 329
19:31, 16 Июня 2020 990
18:46, 16 Июня 2020 671
18:35, 16 Июня 2020 674
15:17, 16 Июня 2020 457
11:47, 16 Июня 2020 478
18:40, 15 Июня 2020 745
15:59, 15 Июня 2020 798
15:32, 15 Июня 2020 520
15:04, 15 Июня 2020 484
13:38, 15 Июня 2020 608
21:34, 12 Июня 2020 2276
20:23, 12 Июня 2020 1021
15:44, 12 Июня 2020 1180
15:38, 12 Июня 2020 1467

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Натали Смыр: объем неисполненных расходных обязательств в бюджете 2018 года составил более 1 млрд рублей

Натали Смыр: объем неисполненных расходных обязательств в бюджете 2018 года составил более 1 млрд рублей

233
12:08, 18 Июня 2020
Натали Смыр: объем неисполненных расходных обязательств в бюджете 2018 года составил более 1 млрд рублей
Законопроект принят во втором и окончательном чтении. 

Сухум. 18 июня. Апсныпресс. Елена Полуян/Лана Цвижба. На заседании сессии Народного Собрания – Парламента РА рассмотрели проект закона «Об исполнении Республиканского бюджета за 2018 год». 

Документ представила председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр: «Основные параметры исполнения Республиканского бюджета по доходам – 7,2 миллиарда рублей, что составляет 95,7%, из них собственные доходы 2,8 миллиарда рублей, это порядка 90% исполнения, безвозмездная помощь Российской Федерации – 4,4 миллиарда, это 100% исполнения. Расходы составили 6,8 миллиардов рублей, это 86,9% исполнения от доходов. Объем неисполненных расходных обязательств составил 1 миллиард 18 миллионов рублей». 

При обсуждении законопроекта, Смыр заявила, что, по ее мнению, Инвестпрограмма 2017-2019 не состоялась. При этом Натали Смыр отметила: «Во время рассмотрения законопроекта в первом чтении были претензии депутатов по расходам на капитальное строительство. С тех пор проводились контрольные мероприятия, с отчетами можно ознакомиться в Контрольной палате». 

Законопроект был принят во втором и окончательном чтении.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика