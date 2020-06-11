Натали Смыр: объем неисполненных расходных обязательств в бюджете 2018 года составил более 1 млрд рублей

Законопроект принят во втором и окончательном чтении.



Сухум. 18 июня. Апсныпресс. Елена Полуян/Лана Цвижба. На заседании сессии Народного Собрания – Парламента РА рассмотрели проект закона «Об исполнении Республиканского бюджета за 2018 год».



Документ представила председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр: «Основные параметры исполнения Республиканского бюджета по доходам – 7,2 миллиарда рублей, что составляет 95,7%, из них собственные доходы 2,8 миллиарда рублей, это порядка 90% исполнения, безвозмездная помощь Российской Федерации – 4,4 миллиарда, это 100% исполнения. Расходы составили 6,8 миллиардов рублей, это 86,9% исполнения от доходов. Объем неисполненных расходных обязательств составил 1 миллиард 18 миллионов рублей».



При обсуждении законопроекта, Смыр заявила, что, по ее мнению, Инвестпрограмма 2017-2019 не состоялась. При этом Натали Смыр отметила: «Во время рассмотрения законопроекта в первом чтении были претензии депутатов по расходам на капитальное строительство. С тех пор проводились контрольные мероприятия, с отчетами можно ознакомиться в Контрольной палате».



Законопроект был принят во втором и окончательном чтении.

