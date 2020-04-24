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Наша общая задача – быть готовыми: Александр Анкваб провёл заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса

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17:08, 29 Апреля 2020
Наша общая задача – быть готовыми: Александр Анкваб провёл заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса
Представители  штаба, руководители профильных государственных ведомств и медицинские эксперты  доложили главе Правительства об эпидемиологической ситуации в стране и о предпринятых мерах.

Сухум. 29 апреля. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса, вызванного инфекцией COVID-2019. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Представители  штаба, руководители профильных государственных ведомств и медицинские эксперты  доложили главе Правительства об эпидемиологической ситуации в стране и о предпринятых мерах.

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик сообщила, что в республике в настоящий период действуют меры ограничительного характера в отношении проведения массовых, культурных, физкультурных, развлекательных и прочих мероприятий, запрещено проведение свадебных, торжественных мероприятий, приостановлена вся деятельность в турсфере, объектов общественного питания, остановлен общественный транспорт (кроме такси), приостановлено функционирование детских дошкольных, школьных, средне-специальных и высших учебных учреждений мн. др. 

«На сегодняшний день ситуация по коронавирусной инфекции стабильная, поддающаяся контролю и отслеживанию. Так как основным угрожающим эпидемиологическим фактором является движение через государственные границы Республики Абхазия как со стороны Ингур, так и со стороны Псоу, мы рекомендуем Правительству рассмотреть возможность усиления некоторых мер на контрольно-пропускных пунктах и послаблениях некоторых мер внутри страны», - сказала Скорик. 

При этом,  Скорик обратила внимание на то, что основные меры в текущий период должны быть направлены на полный контроль заезда всех лиц из-за пределов Республики Абхазия и четкое отслеживание на протяжении 14 дней их состояния здоровья. 

И.о. министра внутренних дел Раули Смыр доложил премьер-министру о количестве лиц, пребывающих на 14-дневном карантине путём самоизоляции:
«Сотрудниками службы участковых уполномоченных милиции, общественной безопасности и патрульно-постовой службой МВД Абхазии с гражданами проводятся беседы по соблюдению введенного режима самоизоляции и посещают вновь прибывших по месту проживания». 

В частности, Смыр привёл данные по районам: по Гагрскому району из 225 прибывших прошли 14 дней самоизоляции уже 101 человек, в Гудаутском районе из 117 прибывших более 50 человек вышли с карантина, остаются на контроле в самоизоляции 5 граждан, проживающих в Сухумском районе. Всего в район прибыло за период карантина 11 лиц. В г. Сухум вышли из самоизоляции 211 граждан, всего в столицу вернулись из заграницы 327 человек, соответственно, 116 пока держат карантинный срок в 14 дней. В Гулрыпшском районе из 47 прибывших граждан 31 человек снят с контроля, на самоизоляции остаются 16 человек. В Очамчырском районе на сегодняшний день прибывших 51 человек, из которых сняты с контроля 27. В Ткуарчалском районе из 29 прибывших с режима самоизоляции на сегодняшний день сняты 20 граждан. В Галском районе из 87 прибывших на режиме самоизоляции остаются 24 человека, 63 по истечению 14-ти дневного карантина сняты с контроля.

Раули Смыр добавил, что нарушающие самоизоляцию граждане получают предупреждение, в повторном случае нарушения к ним будут применены административные меры взыскания в установленном законом порядке.

И.о. министра здравоохранения Тамаз Цахнакия рассказал о готовности подведомственных Минздраву учреждений к выявлению новых больных:
«Министерством за весь период получено средств защиты и прочих предметов на общую сумму 56 млн. 232 тыс. 975 рублей. В том числе из средств целевых программ Минздрава потрачено 12 млн. 148 тыс. 949 рублей. От международных организаций получено гуманитарного груза на сумму 5 млн. 317 тыс. 303 рубля. Гудаутская ЦРБ, на базе которой было создано отделение для больных коронавирусом, оборудовала 350 коек, 70 из которых в инфекционном комплексе, 35 койко-мест реанимации, оборудовано аппаратами ИВЛ 35 мест».

Глава Минздрава сообщил, что с 1 марта по 28 апреля ЦРБ в Гудауте обеспечена всем необходимым на сумму 24 млн. 734 тыс. 815 рублей. Аппараты ИВЛ и прочее оборудование, средства дезинфекции и медикаменты распределены по всем районным больницам. 
«В Республике Абхазия на сегодняшний день 60 аппаратов ИВЛ, из них приобретено 25 единиц с марта текущего года. Из 1100 систем ПЦР-диагностики израсходовано 300. В течение недели ожидаем поставку тест-систем экспресс-метода на 1200 исследований, а в течение месяца ещё 4 тыс. систем ПЦР-диагностики. У трёх пациентов, как известно, был диагностирован коронавирус, из них двое выздоровели, находятся дома. Одна пациентка, как известно, в возрасте 95-ти лет скончалась от тяжёлого осложнения - в результате двусторонней пневмонии. На сегодняшний день в стационарах республики, в том числе в Гудаутской больнице, пациентов с диагностированным коронавирусом нет», - дополнил Цахнакия.

Представители Пограничного управления СГБ Абхазии сообщили главе Правительства, что по 28 апреля включительно в Абхазию въехали 370 граждан Абхазии, служащих российских военных баз – 340, водителей грузовых автомашин – 434. 

Кроме того,  представители штаба обсудили возможность снятия некоторых ограничений. Подводя итоги заседания, было решено продлить  практически все меры, указанные в Распоряжении Президента от 17 апреля 2020 года ,  до 15 мая за исключением пунктов о запрете функционирования общественного транспорта, работы салонов красоты и рынков и точек реализации непродовольственных товаров.
Соответствующее Распоряжение будет издано сегодня, 29 апреля. 
Пересекающие границу граждане по-прежнему будут попадать в зону размещения на обязательный 14-дневный карантин.

Завершая заседание Штаба, Александр Анкваб отметил, что проведена квалифицированная работа, однако ситуацию необходимо продолжать мониторить: «Благополучие может быть нарушено в любую минуту. И тогда, встанет вопрос справимся ли мы с этой проблемой или нет с имеющимися у нас медицинскими и прочими ресурсами. Наша общая задача – быть готовыми. Конечно, присутствуют усталость, экономические проблемы и трудности практически в каждой второй семье. Но нам нужно взвесить ещё раз, что важнее - перенести эти трудности и сохранить здоровье нашего общества или совсем расслабиться, снять все ограничительные меры сегодня же и завтра всем заболеть. Вот как стоит вопрос».

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