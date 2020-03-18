APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
15:30, 25 Марта 2020 53
15:28, 25 Марта 2020 76
13:06, 25 Марта 2020 181
13:02, 25 Марта 2020 148
19:54, 24 Марта 2020 1341
19:27, 24 Марта 2020 1307
16:17, 24 Марта 2020 894
15:57, 24 Марта 2020 632
13:09, 24 Марта 2020 972
12:19, 24 Марта 2020 883
12:11, 24 Марта 2020 1228
11:56, 24 Марта 2020 848
23:00, 23 Марта 2020 694
20:15, 23 Марта 2020 633
17:53, 23 Марта 2020 852
15:21, 23 Марта 2020 1110
14:50, 23 Марта 2020 797
14:24, 23 Марта 2020 872
12:39, 23 Марта 2020 871
12:15, 23 Марта 2020 1231
23:31, 22 Марта 2020 1569
21:33, 22 Марта 2020 1476
20:23, 22 Марта 2020 1405
20:16, 22 Марта 2020 1542
19:13, 22 Марта 2020 1130

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Народное Собрание – Парламент РА: общими усилиями нам удастся преодолеть возникшие трудности

Народное Собрание – Парламент РА: общими усилиями нам удастся преодолеть возникшие трудности

5
15:28, 25 Марта 2020
Народное Собрание – Парламент РА: общими усилиями нам удастся преодолеть возникшие трудности
Парламентарии приняли Постановление об обращении к народу.

Сухум. 25 марта. Апсныпресс. Народное Собрание – Парламент РА выступило с обращением к народу, в котором выразило серьезную обеспокоенность ситуацией, связанной с возможным проникновением в страну коронавируса.

В обращении говорится:

«По данным компетентных органов, в настоящее время на территории Абхазии не выявлено ни одного случая заражения COVID-19. Службами, ответственными за обеспечение санитарной безопасности и охрану здоровья, предпринимаются меры по недопущению появления заболевших коронавирусной инфекцией. 

В подобной непростой ситуации особую ответственность должны проявить граждане Абхазии. 

Мы обращаемся к народу с просьбой воздержаться от лишних контактов, без необходимости не выходить из дома, соблюдать правила личной гигиены и при малейших симптомах недомогания срочно сообщать об этом медикам.

Мы уверены, что общими усилиями нам удастся преодолеть возникшие трудности и предотвратить появление коронавируса в нашей стране.

Просим вас с пониманием отнестись к введенным руководством республики ограничениям. Это вынужденные меры. Сегодня нам важно поставить мощный заслон на пути возможного распространения этого опасного заболевания».


Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика