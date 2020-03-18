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Народное Собрание – Парламент РА: общими усилиями нам удастся преодолеть возникшие трудности
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15:28, 25 Марта 2020
Парламентарии приняли Постановление об обращении к народу.
Сухум. 25 марта. Апсныпресс. Народное Собрание – Парламент РА выступило с обращением к народу, в котором выразило серьезную обеспокоенность ситуацией, связанной с возможным проникновением в страну коронавируса.
В обращении говорится:
«По данным компетентных органов, в настоящее время на территории Абхазии не выявлено ни одного случая заражения COVID-19. Службами, ответственными за обеспечение санитарной безопасности и охрану здоровья, предпринимаются меры по недопущению появления заболевших коронавирусной инфекцией.
В подобной непростой ситуации особую ответственность должны проявить граждане Абхазии.
Мы обращаемся к народу с просьбой воздержаться от лишних контактов, без необходимости не выходить из дома, соблюдать правила личной гигиены и при малейших симптомах недомогания срочно сообщать об этом медикам.
Мы уверены, что общими усилиями нам удастся преодолеть возникшие трудности и предотвратить появление коронавируса в нашей стране.
Просим вас с пониманием отнестись к введенным руководством республики ограничениям. Это вынужденные меры. Сегодня нам важно поставить мощный заслон на пути возможного распространения этого опасного заболевания».
Сухум. 25 марта. Апсныпресс. Народное Собрание – Парламент РА выступило с обращением к народу, в котором выразило серьезную обеспокоенность ситуацией, связанной с возможным проникновением в страну коронавируса.
В обращении говорится:
«По данным компетентных органов, в настоящее время на территории Абхазии не выявлено ни одного случая заражения COVID-19. Службами, ответственными за обеспечение санитарной безопасности и охрану здоровья, предпринимаются меры по недопущению появления заболевших коронавирусной инфекцией.
В подобной непростой ситуации особую ответственность должны проявить граждане Абхазии.
Мы обращаемся к народу с просьбой воздержаться от лишних контактов, без необходимости не выходить из дома, соблюдать правила личной гигиены и при малейших симптомах недомогания срочно сообщать об этом медикам.
Мы уверены, что общими усилиями нам удастся преодолеть возникшие трудности и предотвратить появление коронавируса в нашей стране.
Просим вас с пониманием отнестись к введенным руководством республики ограничениям. Это вынужденные меры. Сегодня нам важно поставить мощный заслон на пути возможного распространения этого опасного заболевания».
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