Народное Собрание – Парламент РА: общими усилиями нам удастся преодолеть возникшие трудности

Парламентарии приняли Постановление об обращении к народу.



Сухум. 25 марта. Апсныпресс. Народное Собрание – Парламент РА выступило с обращением к народу, в котором выразило серьезную обеспокоенность ситуацией, связанной с возможным проникновением в страну коронавируса.



В обращении говорится:



«По данным компетентных органов, в настоящее время на территории Абхазии не выявлено ни одного случая заражения COVID-19. Службами, ответственными за обеспечение санитарной безопасности и охрану здоровья, предпринимаются меры по недопущению появления заболевших коронавирусной инфекцией.



В подобной непростой ситуации особую ответственность должны проявить граждане Абхазии.



Мы обращаемся к народу с просьбой воздержаться от лишних контактов, без необходимости не выходить из дома, соблюдать правила личной гигиены и при малейших симптомах недомогания срочно сообщать об этом медикам.



Мы уверены, что общими усилиями нам удастся преодолеть возникшие трудности и предотвратить появление коронавируса в нашей стране.



Просим вас с пониманием отнестись к введенным руководством республики ограничениям. Это вынужденные меры. Сегодня нам важно поставить мощный заслон на пути возможного распространения этого опасного заболевания».



