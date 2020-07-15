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Нарастающая военная активность стран НАТО в черноморском регионе вызывает обоснованную тревогу в Абхазии

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17:44, 21 Июля 2020
Нарастающая военная активность стран НАТО в черноморском регионе вызывает обоснованную тревогу в Абхазии
МИД Абхазии предупреждает о недопустимости эскалации напряженности в регионе.

Сухум. 21 июля. Апсныпресс. «Регулярное активное участие в натовских учениях военных из Грузии вступает в прямое противоречие с декларируемыми намерениями грузинского руководства решать существующие территориальные проблемы исключительно мирными и дипломатическими средствам». Об этом говорится в Комментарии МИД Абхазии, сделанном в связи с участием Грузии в натовских учениях в Черном море.

20 июля в Черном море стартовали военные учения стран НАТО «Sea Breeze 2020», в которых принимают участие и грузинские военнослужащие. Всего в военно-морских маневрах участвуют 27 боевых кораблей, 19 самолетов и 2000 военнослужащих из Украины, Грузии и семи стран-членов НАТО: США, Болгарии, Турции, Румынии, Франции, Испании и Норвегии.

По словам представителей Шестого флота ВМС США, целью учений является укрепление региональной безопасности. «Наше участие в многонациональных учениях, таких как Sea Breeze 2020, является реальной демонстрацией того, что США участвуют в коллективной обороне Европы», – говорится в официальном заявлении Шестого флота. Однако в заявлении представителей США обходится стороной вопрос о том, соответствует ли подобная активность западного военного блока в Черном море реальным потребностям обеспечения региональной безопасности.

«Между тем все более нарастающая военная активность стран НАТО во главе с США в черноморском регионе вызывает в Республике Абхазия обоснованную тревогу.

Совершенно непонятно, каким образом подобного рода военные учения НАТО могут способствовать «укреплению региональной безопасности» и от кого США собираются «оборонять Европу»? Кого именно страны НАТО зачислили в «вероятные противники»? Гораздо больше оснований считать, что проходящие в Черном море военные учения под эгидой США способствуют еще большему нагнетанию напряженности в регионе, давая аргументы сторонникам силовых решений», - отмечается в Комментарии внешнеполитического ведомства РА.

В МИД РА убеждены в том, что активное вовлечение Тбилиси в военные учения стран-членов НАТО создают дополнительную угрозу миру и стабильности в регионе и способны спровоцировать рост реваншистских настроений в Грузии.

«Подобное развитие событий может привести к непредсказуемым последствиям и спровоцировать новый виток напряженности, как в черноморском бассейне, так и на Южном Кавказе», - заявляет МИД Абхазии.

Министерство иностранных дел РА в очередной раз обращается с призывом к США и их союзникам по НАТО воздержатся от проведения военных учений в акватории Черного моря с применением различных видов современной боевой техники.

В случае эскалации напряженности в регионе вся ответственность за возможные негативные последствия полностью ляжет на США и их союзников по блоку НАТО,- считают в МИД РА.

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