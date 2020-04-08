Начальник Следственного управления Генпрокуратуры РА освобождена от занимаемой должности

Соответсвующий Приказ подписал генпрокурор Адгур Агрба.



Сухум. 8 апреля. Апсныпресс. Генеральным прокурором Республики Абхазия Адгуром Агрба подписан Приказ об освобождении от занимаемой должности начальника Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, старшего советника юстиции Смыр Нонны Владимировны. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РА.



Согласно Приказу, Смыр освобождена от занимаемой должности за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей и отсутствие надзора и контроля за организацией расследования ряда уголовных дел (у/д по похищению гражданина Мирцхулава О.Д.; по обвинению в хищении имущества в отношении Лакербая Т.М. и Гулия О.Г.), находящихся в производстве Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.

