Начал работу Единый колл-центр по COVID-19

По номерам колл-центра звонки граждан принимают исключительно специалисты-медики.



Сухум. 27 марта. Апсныпресс. В рамках усилий Межведомственного оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, начал работу Единый колл-центр Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА.



Как говорится в сообщении, теперь номера телефонов «горячей линии» будут работать по всем районным центрам страны, в том числе, в городе Сухум. По этим номерам звонки граждан принимают исключительно специалисты-медики, способные дать квалифицированную консультацию любому обратившемуся за помощью.



Звонить можно по следующим номерам:



Сухум + 7 940 925 10 06; + 7 940 933 17 17;



Агудзера + 7 940 925 10 04;



Очамчыра + 7 940 925 10 09;



Ткуарчал + 7 940 925 10 03;



Гал + 7 940 925 10 07;



Гагра + 7 940 925 10 06;



Гудаута + 7 940 925 10 02.



По включенным ранее в «горячую линию» номерам волонтерских организаций граждане смогут получать общие консультации, и в случае необходимости будут переадресованы на номера Единого колл-центра.



