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Начал работу Единый колл-центр по COVID-19
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14:04, 27 Марта 2020
По номерам колл-центра звонки граждан принимают исключительно специалисты-медики.
Сухум. 27 марта. Апсныпресс. В рамках усилий Межведомственного оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, начал работу Единый колл-центр Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА.
Как говорится в сообщении, теперь номера телефонов «горячей линии» будут работать по всем районным центрам страны, в том числе, в городе Сухум. По этим номерам звонки граждан принимают исключительно специалисты-медики, способные дать квалифицированную консультацию любому обратившемуся за помощью.
Звонить можно по следующим номерам:
Сухум + 7 940 925 10 06; + 7 940 933 17 17;
Агудзера + 7 940 925 10 04;
Очамчыра + 7 940 925 10 09;
Ткуарчал + 7 940 925 10 03;
Гал + 7 940 925 10 07;
Гагра + 7 940 925 10 06;
Гудаута + 7 940 925 10 02.
По включенным ранее в «горячую линию» номерам волонтерских организаций граждане смогут получать общие консультации, и в случае необходимости будут переадресованы на номера Единого колл-центра.
Сухум. 27 марта. Апсныпресс. В рамках усилий Межведомственного оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, начал работу Единый колл-центр Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА.
Как говорится в сообщении, теперь номера телефонов «горячей линии» будут работать по всем районным центрам страны, в том числе, в городе Сухум. По этим номерам звонки граждан принимают исключительно специалисты-медики, способные дать квалифицированную консультацию любому обратившемуся за помощью.
Звонить можно по следующим номерам:
Сухум + 7 940 925 10 06; + 7 940 933 17 17;
Агудзера + 7 940 925 10 04;
Очамчыра + 7 940 925 10 09;
Ткуарчал + 7 940 925 10 03;
Гал + 7 940 925 10 07;
Гагра + 7 940 925 10 06;
Гудаута + 7 940 925 10 02.
По включенным ранее в «горячую линию» номерам волонтерских организаций граждане смогут получать общие консультации, и в случае необходимости будут переадресованы на номера Единого колл-центра.
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