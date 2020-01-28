Парк «Сказка», набережная Диоскуров, парк Нового района: в столице продолжается благоустройство

Службы столицы сообщают о проведении соответствующих работ.



Сухум. 28 января. Апсныпресс. В столице продолжаются работы по благоустройству территорий. Об этом сообщается на сайте Администрации г.Сухум.

Так, по информации пресс-службы столичной Администрации, работы по благоустройству ведутся в центральном парке Нового района. Последний раз генеральная уборка здесь проводилась около 5 лет назад, до его реконструкции. Сейчас жители Нового района обратились в Домоуправление №5 с просьбой почистить парк. Этот микрорайон густонаселенный и для его жителей парк – единственное место, где можно погулять с детьми. По мнению специалистов, работы по очистке территории займут 3 дня: ведется глубокая обрезка деревьев и легкая формовка вечнозеленых кустарников. Директора МУП «Зеленое хозяйство» Администрации г. Сухум Алхас Джопуа проинформировал, что на месте работают около 15 человек, задействованы автовышка и 3 трактора.



Также, по словам Алхаса Джопуа, планируется благоустройство парка «Сказка» в центре столицы, обрезка эвкалиптов на улице Эшба. Эти работы будут продолжаться до марта. Ведутся работы на набережной Махаджиров, на площади у ресторана «Дэм», на пересечении улиц Воронова и Канашок уже провели водопроводную трубу и сейчас прокладывают канализационную трубу, длина которой будет 160 метров. Сложность работы заключается в том, что под землей проходят высоковольтные кабели и на некоторых участках приходится выполнять работы вручную, поэтому к работе привлечены сотрудники СУЭС. Как пояснил директор МУП «РСУ» Администрации г. Сухум Даур Пачкория, все это делается для того, чтобы павильоны, которые здесь расположатся в летний период, могли подключиться к коммуникациям. Работы будут завершены до конца января.



