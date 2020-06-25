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На встрече в Кабмине обсудили природоохранные мероприятия при добыче инертных материалов
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19:48, 25 Июня 2020
На встречу к премьеру были приглашены руководители Госкомитета по экологии и Госуправления по землепользованию и кадастру.
Сухум. 25 июня. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб на встрече с председателем Государственного комитета по экологии Савелием Читанава и начальником Государственного управления по землепользованию и кадастру Адамыром Ахуба обсудил вопросы исполнения предпринимателями правил и принципов добычи инертных материалов в руслах рек. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.
Савелий Читанава отметил, что добываемые материалы - очень важные компоненты речных экосистем, а реки в Абхазии очень уязвимы, бесконтрольная добыча и нерегулируемая квота объёмов добычи могут привлечь неблагоприятные для экологии последствия.
Читанава также доложил премьеру, что в районах контроль осуществляется представителями Комитета. Однако в ближайшее время будет сформирована рабочая группа из числа экспертов, которая определит, существует ли необходимость пересмотра нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в этой сфере, и определяющих предельные объёмы и правила работы в руслах.
По словам Адамыра Ахба, важно улучшить контроль за исполнением предприятиями правил, определённых экологами, к примеру, путём осуществления регулярной топографической съёмки на местах добычи.
По итогам встречи Александр Анкваб поручил по окончании инспекционных мероприятий представить заключение в Кабинет Министров.
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