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На центральной трассе Псоу-Ингур устанавливаются дополнительные комплексы фиксации нарушений ПДД
25
16:43, 18 Сентября 2019
Дополнительные комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД установлены в рамках проекта «Безопасный город».
Сухум. 18 сентября. Апсныпресс. В рамках проекта «Безопасный город» на центральной трассе Псоу-Ингур устанавливаются дополнительные комплексы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Абхазии.
Монтаж и внедрение в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов фото-видеофиксации, а также обязательная установка определяющих дорожных знаков, проводятся на участках центральной трассы Псоу-Ингур в п. Гулрыпш, в п. Бзыбь, в Гудаутском районе, на выезде с моста через р. Гудоу, и на 74 километре трассы в п. Приморское.
Оборудование, как и предыдущие комплексы, устанавливается на аварийно-опасных участках дороги. За 8 месяцев текущего года 15 430 водителей автотранспортных средств привлечены к административной ответственности за нарушение скоростного режима. Согласно статистике, причиной 90% совершенных ДТП – это превышение скорости.
Установленная партия аппаратно-программных комплексов в качестве дополнительного периферийного оборудования в действующей системе автофиксации нарушений ПДД и протоколирования административных правонарушений принята на баланс МВД РА согласно решению Межведомственной комиссии, осуществляющей прием работ по вводу в эксплуатацию элементов АПК «Безопасный город», созданной Распоряжением Кабмина РА.
Сухум. 18 сентября. Апсныпресс. В рамках проекта «Безопасный город» на центральной трассе Псоу-Ингур устанавливаются дополнительные комплексы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Абхазии.
Монтаж и внедрение в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов фото-видеофиксации, а также обязательная установка определяющих дорожных знаков, проводятся на участках центральной трассы Псоу-Ингур в п. Гулрыпш, в п. Бзыбь, в Гудаутском районе, на выезде с моста через р. Гудоу, и на 74 километре трассы в п. Приморское.
Оборудование, как и предыдущие комплексы, устанавливается на аварийно-опасных участках дороги. За 8 месяцев текущего года 15 430 водителей автотранспортных средств привлечены к административной ответственности за нарушение скоростного режима. Согласно статистике, причиной 90% совершенных ДТП – это превышение скорости.
Установленная партия аппаратно-программных комплексов в качестве дополнительного периферийного оборудования в действующей системе автофиксации нарушений ПДД и протоколирования административных правонарушений принята на баланс МВД РА согласно решению Межведомственной комиссии, осуществляющей прием работ по вводу в эксплуатацию элементов АПК «Безопасный город», созданной Распоряжением Кабмина РА.
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