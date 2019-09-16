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На центральной трассе Псоу-Ингур устанавливаются дополнительные комплексы фиксации нарушений ПДД

25
16:43, 18 Сентября 2019
На центральной трассе Псоу-Ингур устанавливаются дополнительные комплексы фиксации нарушений ПДД
Дополнительные комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД установлены в рамках проекта «Безопасный город».

Сухум. 18 сентября. Апсныпресс. В рамках проекта «Безопасный город» на центральной трассе Псоу-Ингур устанавливаются дополнительные комплексы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Абхазии.

Монтаж и внедрение в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов фото-видеофиксации, а также обязательная установка определяющих дорожных знаков, проводятся на участках центральной трассы Псоу-Ингур в п. Гулрыпш, в п. Бзыбь, в Гудаутском районе, на выезде с моста через р. Гудоу, и на 74 километре трассы в п. Приморское.

Оборудование, как и предыдущие комплексы, устанавливается на аварийно-опасных участках дороги. За 8 месяцев текущего года 15 430 водителей автотранспортных средств привлечены к административной ответственности за нарушение скоростного режима. Согласно статистике, причиной 90% совершенных ДТП – это превышение скорости.

Установленная партия аппаратно-программных комплексов в качестве дополнительного периферийного оборудования в действующей системе автофиксации нарушений ПДД и протоколирования административных правонарушений принята на баланс МВД РА согласно решению Межведомственной комиссии, осуществляющей прием работ по вводу в эксплуатацию элементов АПК «Безопасный город», созданной Распоряжением Кабмина РА.

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