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На центральном рынке Сухума реконструированы автобусные остановки и тротуары

14:35, 21 Января 2020
На центральном рынке Сухума реконструированы автобусные остановки и тротуары
На улице Имама Шамиля, от улицы В. Ардзинба до проспекта Аиааира, завершены работы по укладке тротуарной плитки.

Сухум. 21 января. Апсныпресс. В районе центрального рынка, на улице Имама Шамиля, от улицы В. Ардзинба до проспекта Аиааира, завершены работы по укладке тротуарной плитки и реконструкции автобусных остановок. Работы начались по поручению исполняющего обязанности главы Администрации города Сухум Кана Кварчия в конце прошлого года. Об этом сообщается на сайте столичной Администрации.



Кан Кварчия проинспектировал этот район после завершения работ. «Конечно, есть некоторые недочеты, и они будут устранены. Еще одну остановку в сторону Кяласура тоже нужно будет привести в порядок, поменять крышу, покрасить. В целом, работы, проведенные здесь, мне нравятся», - сказал Кварчия.

Кроме того, продолжаются работы по омолаживанию зеленых насаждений столицы.

Как пояснил и.о. главы Администрации: «Мы проводим обрезку олеандров, что в дальнейшем позволит заняться их формовкой. В том состоянии, в котором сейчас находятся деревья, это делать было невозможно. Более того, многие растения больны».

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