На телеканале «Культура» пройдет онлайн-трансляция спектакля «Хаджи-Мурат»

Трансляция начнется в 19:00, 15 мая.



Сухум. 14 мая. Апсныпресс. Аманда Касландзия. На сайте российского телеканала «Культура», в рамках проекта «Большие гастроли-онлайн», пройдет трансляция спектакля Государственного русского театра драмы имени Ф. А. Искандера «Хаджи – Мурат». Об этом Апсныпресс рассказал генеральный директор театра Ираклий Хинтба.



Как сообщил Хинтба, 15 мая, в 19:00, начнется показ кинотеатральной версии спектакля «Хаджи – Мурат» в постановке Адгура Кове. Также, спектакль будет показан на сайте программы «Большие гастроли» и на других информационных ресурсах России. «Мы неоднократно выезжали на гастроли, а сейчас, получается, мы тоже гастролируем, но только онлайн. «Хаджи – Мурат» увидят сотни тысяч зрителей в России и во всем мире. Мы дадим ссылку на эту трансляцию, и наши зрители в Абхазии тоже смогут посмотреть этот спектакль», - сказал он.



По словам гендиректора, на таких авторитетных информационных площадках, как российское телевидение, спектакль из Абхазии будет показан впервые, и это большое достижение: «Задача состоит в том, чтобы наше творчество стало востребованным далеко за пределами Абхазии. Этот спектакль снимала профессиональная команда Джано Цурцумия, который является режиссером трансляции. Финансовую поддержку оказал меценат и друг нашего театра Евгений Палант. Такого качества спектакль в Абхазии появляется впервые, это действительно выполненная с большим вкусом виртуальная версия».



Хинтба напомнил, что «Хаджи – Мурат» уже был представлен зрителям на ютуб-канале театра: «Спектакль прошел с большим успехом. Мы даже собрали пожертвования от зрителей, которые поддерживают театр в трудные для нас времена».



Как отметил Ираклий Хинтба, театр активно осваивает информационные пространства: «Мы присутствуем в различных социальных сетях. Только в сети Instagram у театра 15 тысяч подписчиков. Сейчас, на ютуб-канале «Театр Искандера» мы начали размещать оригинальный видео-контент, который создаётся силами нашего театра. РУСДРАМ уже два месяца закрыт из-за распространения каронавирусной инфекции, и это очень тяжелая для театра ситуация. Поэтому, мы решили перенести деятельность на видео. Стали делать моноспектакли, отдельные телеспектакли, показываем записи. В частности, сегодня, в 19:00 часов, будет показан спектакль «Свобода» по пьесе норвежского драматурга Юна Фоссе, в постановке российского режиссера Марии Романовой. Это новый интересный опыт. Наш канал набирает популярность, количество зрителей растет».



