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На спецсчет Фонда «Мы вместе» переведено 22 650 000 рублей
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14:50, 31 Марта 2020
Движение «Мы вместе» было инициировано предпринимателями Абхазии в целях защиты населения республики от коронавирусной инфекции COVID-19.
Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Аманда Касландзия. Общественное движение «Мы вместе» продолжает благотворительную деятельность в условиях объявленного Чрезвычайного положения в Абхазии. Сейчас на спецсчет Фонда «Мы вместе» уже переведено 22 650 000 рублей. Об этом Апсныпресс проинформировал генеральный директор СП ООО «А-Мобайл» Борис Барциц.
Как пояснил Барциц: «Ещё есть платежки, которые нам отправили, но пока не поступили. Бюлет Озбелли, наш друг из Турции, передал 500$. Мы обратились к предпринимателям поддержать ситуацию, собрать средства для приобретения медикаментов, средств для обеспечения безопасности и дезинфекции».
Борис Барциц подчеркнул, что Фонд будет расходовать средства исключительно по заявкам Оперативного штаба: «Нам сегодня поступает очень много заявок, но мы не являемся теми профессионалами, которые должны определять важность и первостепенность поставленных задач. Завтра подтвердят наличие в Москве 21 аппарата ИВЛ. Стоимость каждого 1,3-1,4 млн рублей. Точная стоимость будет понятна завтра. Эти модели нам подходят, и они одобрены специалистами-реаниматологами. Помимо этого, нужны средства защиты медицинского персонала, тест-системы в большом количестве и многое другое».
«Наша задача – собрать как можно больше средств, потому что мы прекрасно знаем, в каком состоянии сегодня находится наша система здравоохранения. Поэтому необходимо всем объединить усилия и оказать содействие в приобретении того, что необходимо в первую очередь», – подытожил Барциц.
Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Аманда Касландзия. Общественное движение «Мы вместе» продолжает благотворительную деятельность в условиях объявленного Чрезвычайного положения в Абхазии. Сейчас на спецсчет Фонда «Мы вместе» уже переведено 22 650 000 рублей. Об этом Апсныпресс проинформировал генеральный директор СП ООО «А-Мобайл» Борис Барциц.
Как пояснил Барциц: «Ещё есть платежки, которые нам отправили, но пока не поступили. Бюлет Озбелли, наш друг из Турции, передал 500$. Мы обратились к предпринимателям поддержать ситуацию, собрать средства для приобретения медикаментов, средств для обеспечения безопасности и дезинфекции».
Борис Барциц подчеркнул, что Фонд будет расходовать средства исключительно по заявкам Оперативного штаба: «Нам сегодня поступает очень много заявок, но мы не являемся теми профессионалами, которые должны определять важность и первостепенность поставленных задач. Завтра подтвердят наличие в Москве 21 аппарата ИВЛ. Стоимость каждого 1,3-1,4 млн рублей. Точная стоимость будет понятна завтра. Эти модели нам подходят, и они одобрены специалистами-реаниматологами. Помимо этого, нужны средства защиты медицинского персонала, тест-системы в большом количестве и многое другое».
«Наша задача – собрать как можно больше средств, потому что мы прекрасно знаем, в каком состоянии сегодня находится наша система здравоохранения. Поэтому необходимо всем объединить усилия и оказать содействие в приобретении того, что необходимо в первую очередь», – подытожил Барциц.
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