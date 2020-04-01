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На сегодняшний день в Абхазии коронавирус не выявлен

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19:28, 4 Апреля 2020
На сегодняшний день в Абхазии коронавирус не выявлен
Оперативный штаб по защите от коронавируса информирует…

Сухум. 4 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции сообщает об эпидемиологической ситуации в стране на 4 апреля.

Как говорится в сообщении: «В инфекционную больницу города Сухум за сутки обратился 1 человек, которому был поставлен диагноз ОРВИ. В Центральную районную больницу г. Гудаута поступили 2 пациента. Коронавирус не выявлен».

Также, в едином колл-центре за последние сутки обработано более 150 звонков.

«На сегодняшний день в Абхазии коронавирус не выявлен. Но, несмотря на это, необходимо продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости. Только так возможно предупредить распространение инфекции на территории Абхазии. Рассчитываем на вашу сознательность. От ваших действий зависит здоровье и жизнь окружающих вас людей», – подчеркивается в сообщении.

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