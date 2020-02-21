На развитие образования в 2020 году выделят 15 000 590 рублей

В Кабмине РА утвердили ведомственную целевую программу Министерства образования.



Сухум. 26 февраля. Апсныпресс. На заседании Кабинета Министров РА утвердили ведомственную целевую Программу на 2020 год «Развитие образования-2020».



Документ представил и. о. руководителя Аппарата Правительства РА Давид Сангулия. По его информации, основные цели и задачи Программы: создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования; обеспечение высокого качества образования в соответствии с задачами развития общества и экономики; совершенствование профессионального уровня работников образования; развитие современных механизмов и технологий общего образования; повышение уровня физического здоровья учащихся, привлекательности педагогической профессии в селах республики, мотивации к обучению учащихся; обеспечение эффективной системы по социализации, самореализации и развитию потенциала учащихся; поддержка социально незащищенных и многодетных семей учащихся. На это будет нацелен целый ряд образовательных мероприятий: реализация программы грантов на разработку национальных учебно-методических комплексов, а также грантов для педагогических работников сельских школ; организация предметных олимпиад, конкурсов, спортивно-массовых мероприятий и пр. Как сообщается в паспорте Программы, ее финансирование осуществляется за счет средств Республиканского бюджета в 2020 году в размере 15 000 590 рублей.