На период предвыборной кампании Адгур Ардзинба освобождён от выполнения обязанностей вице-премьера, министра экономики РА

Соответствующий Указ подписал и.о. Президента Абхазии Валерий Бганба.



Сухум. 17 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ об освобождении Адгура Ардзинба от выполнения обязанностей вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия на период предвыборной кампании.



В документе говорится:



«На основании статьи 10 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» и в связи с регистрацией Ардзинба Адгура Амирановича кандидатом в Президенты Республики Абхазия:



1. Освободить Ардзинба Адгура Амирановича от выполнения обязанностей вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия с 17 февраля 2020 года на время проведения предвыборной кампании.





2. Исполнение обязанностей министра экономики Республики Абхазия возложить на первого заместителя министра экономики Республики Абхазия Гулиа Заура Александровича».



Сухум. 17 февраля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Указ об освобождении Адгура Ардзинба от выполнения обязанностей вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия на период предвыборной кампании.



В документе говорится:



«На основании статьи 10 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия» и в связи с регистрацией Ардзинба Адгура Амирановича кандидатом в Президенты Республики Абхазия:



1. Освободить Ардзинба Адгура Амирановича от выполнения обязанностей вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия с 17 февраля 2020 года на время проведения предвыборной кампании.



2. Исполнение обязанностей министра экономики Республики Абхазия возложить на первого заместителя министра экономики Республики Абхазия Гулиа Заура Александровича».

