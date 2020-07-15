15:23, 21 Июля 2020 53
15:08, 21 Июля 2020 129
14:52, 21 Июля 2020 85
14:38, 21 Июля 2020 79
13:33, 21 Июля 2020 123
13:23, 21 Июля 2020 162
12:10, 21 Июля 2020 150
11:54, 21 Июля 2020 416
11:34, 21 Июля 2020 186
19:17, 20 Июля 2020 387
17:47, 20 Июля 2020 370
17:22, 20 Июля 2020 593
16:36, 20 Июля 2020 538
16:14, 20 Июля 2020 377
16:07, 20 Июля 2020 403
13:47, 20 Июля 2020 340
14:43, 16 Июля 2020 771
11:20, 16 Июля 2020 954
11:01, 16 Июля 2020 1311
10:20, 16 Июля 2020 971
09:30, 16 Июля 2020 955
16:36, 15 Июля 2020 1103
14:51, 15 Июля 2020 770
14:47, 15 Июля 2020 956
14:14, 15 Июля 2020 1379
Популярное
15.07.2020 1379
15.07.2020 1329
15.07.2020 1103
15.07.2020 1014
16.07.2020 971
На перевале Дамхурц состоялась Военно-патриотическая акция «История народа, память народа»
24
15:23, 21 Июля 2020
Акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Сухум. 21 июля 2020. Апсныпресс. Дмитрий Басария. На перевале Дамхурц Главного Кавказского хребта состоялась военно-патриотическая акция «История народа, память народа», сообщает пресс-служба МЧС.
Акция организована Ассоциацией инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Гудаутского района при участии Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа АНА, МЧС РА, Государственного музея Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба, Музея Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. им. С. П. Дбар. РА.
«Участники акции совершили восхождение на перевал Дамхурц Главного Кавказского хребта, где торжественно водрузили Государственный флаг Республики Абхазия. У памятников, установленных в честь бойцов народной дружины «КЯРАЗ», защитников перевалов Кавказа в Великой Отечественной войне и добровольцев Отечественной войны народа Абхазии, была объявлена минута молчания», - рассказал заместитель директора Музея Боевой славы им. В. Г. Ардзинба Николай Медвенский.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.