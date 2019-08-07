На окраинах Очамчыры найден фрагмент плинфы с арамейской письменностью

На востоке Абхазии работает совместная экспедиция российских и абхазских археологов, во главе с Аркадием Джопуа и Александром Скаковым.



Сухум. 9 августа. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Директор Государственного музея Республики Абхазия Аркадий Джопуа рассказал Апсныпресс о находке, которая была найдена во время совместной экспедиции Абхазского государственного музея, Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа АНА и Института археологии РАН, Института востоковедения РАН.



Как сообщил Джопуа, экспедиция продолжается уже более 2 недель. «На окраине современного г. Очамчыра, на городище Гюэнос, был найден фрагмент плинфы, датируемый приблизительно VI в.н.э. Вероятно, плинфа относилась к развалинам храма, изученным на этом городище экспедицией С. М. Шамба в 1980-е годы. На плинфе имеется надпись из 7 букв, специалисты из России и Абхазии едины во мнении, что это арамейское письмо, отличающееся очень своеобразным почерком. Эта находка является уникальной для Западного Закавказья», – сказал он.



По словам Аркадия Джопуа: «Надпись пока не переведена, но специалисты уже работают над этим. Фрагмент плинфы и другие очень интересные и уникальные находки экспедиции будут выставлены в экспозиции Абхазского государственного музея».



Совместная экспедиция абхазских и российских археологов продолжится до 20 августа.

