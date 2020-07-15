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На Очамчырском пляже обнаружена противотанковая граната

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13:21, 22 Июля 2020
На Очамчырском пляже обнаружена противотанковая граната
Утром 22 июля сотрудник пожарно- спасательной части города Очамчыра обнаружил на городском пляже противотанковую гранату (РКГ-3).

Сухум. 22 июля. Апсныпресс. Как сообщается на официальном сайте МЧС РА, об опасной находке было незамедлительно сообщено дежурной смене и центру управления силами МЧС. 

Гранату выбросило на берег после недавнего шторма. 

Прибыв на место обнаружения, саперы МЧС уничтожили взрывоопасный предмет вместе с найденной ранее реактивной противотанковой гранатой (РПГ-26) в селе Кутол.


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