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На Очамчырском пляже обнаружена противотанковая граната
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13:21, 22 Июля 2020
Утром 22 июля сотрудник пожарно- спасательной части города Очамчыра обнаружил на городском пляже противотанковую гранату (РКГ-3).
Сухум. 22 июля. Апсныпресс. Как сообщается на официальном сайте МЧС РА, об опасной находке было незамедлительно сообщено дежурной смене и центру управления силами МЧС.
Гранату выбросило на берег после недавнего шторма.
Прибыв на место обнаружения, саперы МЧС уничтожили взрывоопасный предмет вместе с найденной ранее реактивной противотанковой гранатой (РПГ-26) в селе Кутол.
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