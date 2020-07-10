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На набережной Диоскуров начнет функционировать "Летний кинотеатр"
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19:02, 17 Июля 2020
Проект продлится два месяца.
Сухум. 17 июля. Апсныпресс. В целях организации досуга горожан и гостей столицы с 21 июля Департамент по делам молодёжи и спорта администрации г. Сухум реализует традиционный ежегодный проект «Летний кинотеатр» под открытым небом. Об этом сообщает газета "Акуа-Сухум".
Бесплатный городской уличный летний кинотеатр даёт возможность не просто провести два-три часа на свежем воздухе, но и помогает значительно сместить приоритеты людей в пользу культурного отдыха. Кинотеатр – это отличная площадка для общения людей на разнообразные темы, он знакомит посетителей с кинокультурой разных стран и просто поднимает настроение. Летний кинотеатр решит вопрос с организацией досуга школьников и студентов в каникулярный период. По вечерам, через день, всем желающим будут показаны художественные фильмы, а маленькие зрители, по определенным дням, смогут насладиться анимационными и мультипликационными фильмами на русском и абхазском языках.
На страницах соцсетей Департамента (Facebook, Instagram) аудитории предоставляется возможность выбора того или иного фильма/мультфильма для просмотра.
Сеансы будут проходить на набережной Диоскуров (в парке у памятника неизвестному солдату) по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Начало - в 20:00 ч.
Проект продлится два месяца.
Также планируется использование данной локации для проведения поэтических и музыкальных вечеров.
Сухум. 17 июля. Апсныпресс. В целях организации досуга горожан и гостей столицы с 21 июля Департамент по делам молодёжи и спорта администрации г. Сухум реализует традиционный ежегодный проект «Летний кинотеатр» под открытым небом. Об этом сообщает газета "Акуа-Сухум".
Бесплатный городской уличный летний кинотеатр даёт возможность не просто провести два-три часа на свежем воздухе, но и помогает значительно сместить приоритеты людей в пользу культурного отдыха. Кинотеатр – это отличная площадка для общения людей на разнообразные темы, он знакомит посетителей с кинокультурой разных стран и просто поднимает настроение. Летний кинотеатр решит вопрос с организацией досуга школьников и студентов в каникулярный период. По вечерам, через день, всем желающим будут показаны художественные фильмы, а маленькие зрители, по определенным дням, смогут насладиться анимационными и мультипликационными фильмами на русском и абхазском языках.
На страницах соцсетей Департамента (Facebook, Instagram) аудитории предоставляется возможность выбора того или иного фильма/мультфильма для просмотра.
Сеансы будут проходить на набережной Диоскуров (в парке у памятника неизвестному солдату) по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Начало - в 20:00 ч.
Проект продлится два месяца.
Также планируется использование данной локации для проведения поэтических и музыкальных вечеров.
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