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На компенсацию ущерба, нанесенного комплексу правительственных зданий, потратят 5 595 000 рублей
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17:43, 31 Января 2020
Соответствующее Распоряжение одобрено на заседании Кабинета Министров РА.
Сухум. 31 января. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров РА одобрено Распоряжение «Об использовании средств Резервного фонда Кабинета Министров РА».
Документ представил руководитель Аппарата Кабмина РА Давид Сангулия. По его словам, проект предусматривает финансирование мероприятий по компенсации имущественного ущерба, нанесенного комплексу правительственных зданий в результате событий, имевших место 9-11 января 2020 года. Из Резервного фонда Правительства на эти цели будет выделена сумма 5 595 000 рублей.
В документе представлена структура расходов: «3 356 502 рубля – на реставрацию, замену дверей в комплексе правительственных зданий Администрации президента и Кабинета Министров. 111 000 рублей – на покупку мебели и ремонт оконных проемов, в данном случае только на покупку мебели для Аппарата Правительства РА. 1 000 088 тысяч рублей – на покупку компьютеров для Администрации президента – 12 штук, и Совета Безопасности – 4 компьютера».
При этом было отмечено: «Технике аппарата Правительства не нанесен большой ущерб, поломаны 3 компостера. В Парламенте тоже есть определенный ущерб, но там необходимые работы будут осуществлять за счёт собственной бюджетной сметы».
Сухум. 31 января. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Кабинета Министров РА одобрено Распоряжение «Об использовании средств Резервного фонда Кабинета Министров РА».
Документ представил руководитель Аппарата Кабмина РА Давид Сангулия. По его словам, проект предусматривает финансирование мероприятий по компенсации имущественного ущерба, нанесенного комплексу правительственных зданий в результате событий, имевших место 9-11 января 2020 года. Из Резервного фонда Правительства на эти цели будет выделена сумма 5 595 000 рублей.
В документе представлена структура расходов: «3 356 502 рубля – на реставрацию, замену дверей в комплексе правительственных зданий Администрации президента и Кабинета Министров. 111 000 рублей – на покупку мебели и ремонт оконных проемов, в данном случае только на покупку мебели для Аппарата Правительства РА. 1 000 088 тысяч рублей – на покупку компьютеров для Администрации президента – 12 штук, и Совета Безопасности – 4 компьютера».
При этом было отмечено: «Технике аппарата Правительства не нанесен большой ущерб, поломаны 3 компостера. В Парламенте тоже есть определенный ущерб, но там необходимые работы будут осуществлять за счёт собственной бюджетной сметы».
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