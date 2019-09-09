На имя Рауля Хаджимба поступают поздравления с переизбранием на пост Президента Абхазии

Выборы Президента Республики Абхазия прошли 8 сентября.



Сухум. 11 сентября. Апсныпресс. На имя Президента Абхазии Рауля Хаджимба продолжают поступать поздравительные телеграммы в связи с его победой на президентских выборах.



Помощник Президента Российской Федерации Владислав Сурков поздравил Рауля Хаджимба с переизбранием на пост Президента Республики Абхазия и пожелал крепкого здоровья и успехов в деятельности на посту Главы государства.



В поздравлении Абхазского союза ветеранов Афганистана отмечается: «Уважаемый Рауль Джумкович, многонациональный народ Абхазии продемонстрировал уверенность в Вас, предоставив мандат на новый президентский срок.



Наш народ проявил приверженность принципам демократии, проведя свободные и справедливые выборы, за которыми наблюдали международные наблюдатели.



Мы уверены, что Вы неуклонно будете идти по пути развития демократии и обеспечения экономического благосостояния нашего общества.



Выражаем надежду на то, что оказанное обществом доверие внесет свой вклад в развитие и процветание многонационального народа Абхазии, а также в еще большем утверждении нашей страны на международном уровне».



Народный поэт Республики Абхазия, академик Академии наук Республики Абхазия Мушни Ласурия выразил уверенность в том, что Рауль Хаджимба и впредь будет вносить свой весомый вклад в строительство независимого абхазского государства.



В поздравлении Председателя Союза писателей России Николая Иванова отмечается: «Сердечно поздравляю Вас, видного государственного и политического деятеля Абхазии, с повторным избранием на высший государственный пост. Воля свободолюбивого мужественного абхазского народа оказалась однозначной. Наша недавняя встреча у вас – писателей Абхазии и России – дала толчок для развития двусторонних творческих отношений между писателями двух стран, мы благодарим Вас за эту инициативу, импульс в развитии литературных контактов между государствами. Надеемся на новые плодотворные отношения во благо наших народов в будущем».



Депутат Парламента Сирийской Арабской Республики, руководитель Благотворительного Фонда памяти погибших в военных действиях в Сирии, вдова генерала Уалида Маршан Джансет Казанба поздравила Рауля Хаджимба с переизбранием на пост Главы государства и пожелала ему новых успехов и процветания всему народу Абхазии.



В поздравлении главы Федерации Абхазских культурных центров Атанура Акусба говорится: «Очередные выборы Президента Республики Абхазия на нашей исторической Родине прошли успешно. Мы надеемся, что это будет плодотворно для нашей родины, для диаспоры и всего мира». Представители диаспоры и Федерации Абхазских культурных центров в Турецкой Республике выразили уверенность в том, что бесценный опыт Рауля Хаджимба поведёт абхазский народ к новым высотам и достижениям.



В поздравительной телеграмме Государственного советника Республики Адыгея Аслана Тхакушинова отмечается: «Уважаемый Рауль Джумкович! От всей Души поздравляю Вас с избранием на высокий пост Президента Абхазии на второй срок! Здоровья Вам и успехов».



В поздравительном письме Чрезвычайного и полномочного Посла Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олега Боциева отмечается: «Имею честь поздравить Вас с переизбранием на высший государственный пост Президента Республики Абхазия!



Ваше переизбрание стало свидетельством доверия со стороны большинства народа Республики Абхазия, принявшего участие в повторном голосовании по выборам Президента Республики Абхазия. Уверен, что Ваша энергия, воля, опыт и знания помогут Вам сделать все возможное для улучшения жизни людей и благополучия своей отчизны.



В Южной Осетии Вы пользуетесь заслуженным авторитетом, здесь Вас знают как большого друга и опытного политика. Убежден, что при Вашем неизменном внимании межгосударственные отношения, исходящие из интересов народов Абхазии и Южной Осетии, будут и дальше динамично развиваться».



В поздравительной телеграмме депутата Государственной думы Российской Федерации Фатиха Сибагатуллина говорится: «Уважаемый Рауль Джумкович!



Оказанное Вам доверие является свидетельством высокой оценки Вашего вклада в развитие страны.



Уверен в том, что Ваш авторитет, профессионализм, богатый жизненный опыт и личные качества позволят успешно реализовать все задуманное на благо Вашей Родины.



От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых успехов в работе».



В письме главы Официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба говорится: «Уважаемый Рауль Джумкович!



Свидетельствую Вам свое почтение и направляю искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Республики Абхазия.



Позвольте выразить уверенность в том, что Ваша продуктивная деятельность на столь высоком государственном посту будет содействовать быстрому улучшению нынешней социально-экономической ситуации в Абхазии, способствовать укреплению приднестровско-абхазского партнерства. Пусть все лучшее, что создано Вами, обретает продолжение и развитие, а все задуманные проекты будут успешно реализованы. Искренне желаю Вам и народу Республики Абхазия сплоченности и согласия для дальнейшего активного созидания во имя Абхазского государства».



В телеграмме заместителя Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края, атамана Кубанского казачьего войска, генерала Николая Долуды отмечается: «Примите поздравления с избранием Вас Президентом Республики Абхазия!



Ваша плодотворная деятельность как мудрого политика, умеющего принимать верные решения и брать на себя ответственность за развитие Абхазии вызывает огромное уважение.



От всей души желаем Вам успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и кавказского долголетия».



В поздравительной телеграмме депутата Государственной думы Российской Федерации Гаджимета Сафаралиева отмечается: «Уважаемый Рауль Джумкович!



Примите мои искренние поздравления в связи с избранием Вас на должность Президента Республики Абхазия. Это достойное признание Ваших заслуг и высокая оценка гражданами Республики тех преобразований, которые осуществлялись в минувшие годы в Абхазии под Вашим руководством.



Убежден, что Ваш профессиональный опыт, управленческий талант, организаторские способности, а также преданное служение Родине позволят Вам и впредь добиваться значительных достижений на этом ответственном посту.



Желаю Вам и народу Абхазии мира, процветания и благополучия. Пусть всегда и во всем Вам сопутствуют удача и успехов в реализации намеченных целей».