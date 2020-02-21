В Абхазии собираются вводить карантин

Об этом сообщил и.о. Президента РА, премьер-министр Валерий Бганба.



Сухум. 26 февраля. Апсныпресс. Завершая заседание Кабинета Министров РА, и.о. Президента РА, премьер-министр Валерий Бганба обратился к гражданам страны с просьбой воздержаться от поездок за границу.



«Мы объявляем карантин. Это необходимая мера. Мы видим, что происходит по всему миру и вынуждены попросить воздержаться от выездов и различных командировок.



Также, были отменены выезды в разные страны и наших коллег. Вчера были усилены карантинные мероприятия. Вводим запрет на выезд и въезд на территорию Абхазии всех иностранных граждан. Усилили пост на Ингурской стороне. Будем усиливать медицинский пост на Псоу. Запрашиваем у международных организаций спецтехнику. Уважаемые коллеги, мы должны соблюдать правила нашего постановления».