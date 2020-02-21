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В Абхазии собираются вводить карантин
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14:15, 26 Февраля 2020
Об этом сообщил и.о. Президента РА, премьер-министр Валерий Бганба.
Сухум. 26 февраля. Апсныпресс. Завершая заседание Кабинета Министров РА, и.о. Президента РА, премьер-министр Валерий Бганба обратился к гражданам страны с просьбой воздержаться от поездок за границу.
«Мы объявляем карантин. Это необходимая мера. Мы видим, что происходит по всему миру и вынуждены попросить воздержаться от выездов и различных командировок.
Также, были отменены выезды в разные страны и наших коллег. Вчера были усилены карантинные мероприятия. Вводим запрет на выезд и въезд на территорию Абхазии всех иностранных граждан. Усилили пост на Ингурской стороне. Будем усиливать медицинский пост на Псоу. Запрашиваем у международных организаций спецтехнику. Уважаемые коллеги, мы должны соблюдать правила нашего постановления».
Сухум. 26 февраля. Апсныпресс. Завершая заседание Кабинета Министров РА, и.о. Президента РА, премьер-министр Валерий Бганба обратился к гражданам страны с просьбой воздержаться от поездок за границу.
«Мы объявляем карантин. Это необходимая мера. Мы видим, что происходит по всему миру и вынуждены попросить воздержаться от выездов и различных командировок.
Также, были отменены выезды в разные страны и наших коллег. Вчера были усилены карантинные мероприятия. Вводим запрет на выезд и въезд на территорию Абхазии всех иностранных граждан. Усилили пост на Ингурской стороне. Будем усиливать медицинский пост на Псоу. Запрашиваем у международных организаций спецтехнику. Уважаемые коллеги, мы должны соблюдать правила нашего постановления».
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