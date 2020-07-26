На 86-м году ушёл из жизни заслуженный работник культуры Республики Абхазия, член Союза журналистов Абхазии Юрий Тория

Министерство культуры выражает искренние соболезнования семье и родственникам умершего.



Сухум. 30 июля 2020. Апнсыпресс. На 86-м году ушёл из жизни заслуженный работник культуры Республики Абхазия, член Союза журналистов Абхазии, общественный деятель Юрий Гамсаратович Тория.



Министерство культуры Республики Абхазия выражает искренние соболезнования семье и родственникам умершего.. «Юрий Гамсаратович всегда принимал активное участие в культурной и общественной жизни нашей страны, выступал с передовыми идеями в разных сферах, в том числе и по теме сохранения национальной самобытности абхазов. При его непосредственном участии творческие коллективы неоднократно представляли абхазское национальное искусство за рубежом. Неоценим его вклад в развитие и популяризацию культуры и искусства Абхазии», - отмечается в письме соболезнования.