APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
20:05, 30 Июля 2020 157
18:53, 30 Июля 2020 171
18:22, 30 Июля 2020 125
18:16, 30 Июля 2020 101
17:46, 30 Июля 2020 190
17:38, 30 Июля 2020 178
17:27, 30 Июля 2020 234
16:16, 30 Июля 2020 221
16:00, 30 Июля 2020 252
15:27, 30 Июля 2020 498
14:07, 30 Июля 2020 236
14:03, 30 Июля 2020 174
13:24, 30 Июля 2020 256
12:06, 30 Июля 2020 344
22:03, 29 Июля 2020 419
18:32, 29 Июля 2020 451
16:55, 29 Июля 2020 1084
14:26, 29 Июля 2020 464
14:16, 29 Июля 2020 434
13:36, 29 Июля 2020 904
12:41, 29 Июля 2020 437
11:36, 29 Июля 2020 426
20:26, 28 Июля 2020 847
20:02, 28 Июля 2020 741
20:00, 28 Июля 2020 854

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / На 86-м году ушёл из жизни заслуженный работник культуры Республики Абхазия, член Союза журналистов Абхазии Юрий Тория

На 86-м году ушёл из жизни заслуженный работник культуры Республики Абхазия, член Союза журналистов Абхазии Юрий Тория

234
17:27, 30 Июля 2020
На 86-м году ушёл из жизни заслуженный работник культуры Республики Абхазия, член Союза журналистов Абхазии Юрий Тория
Министерство культуры выражает искренние соболезнования семье и родственникам умершего.

Сухум. 30 июля 2020. Апнсыпресс. На 86-м году ушёл из жизни заслуженный работник культуры Республики Абхазия, член Союза журналистов Абхазии, общественный деятель Юрий Гамсаратович Тория.

Министерство культуры Республики Абхазия выражает искренние соболезнования семье и родственникам умершего.. «Юрий Гамсаратович всегда принимал активное участие в культурной и общественной жизни нашей страны, выступал с передовыми идеями в разных сферах, в том числе и по теме сохранения национальной самобытности абхазов. При его непосредственном участии творческие коллективы неоднократно представляли абхазское национальное искусство за рубежом. Неоценим его вклад в развитие и популяризацию культуры и искусства Абхазии», - отмечается в письме соболезнования.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика