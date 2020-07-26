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На 86-м году ушёл из жизни заслуженный работник культуры Республики Абхазия, член Союза журналистов Абхазии Юрий Тория
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17:27, 30 Июля 2020
Министерство культуры выражает искренние соболезнования семье и родственникам умершего.
Сухум. 30 июля 2020. Апнсыпресс. На 86-м году ушёл из жизни заслуженный работник культуры Республики Абхазия, член Союза журналистов Абхазии, общественный деятель Юрий Гамсаратович Тория.
Министерство культуры Республики Абхазия выражает искренние соболезнования семье и родственникам умершего.. «Юрий Гамсаратович всегда принимал активное участие в культурной и общественной жизни нашей страны, выступал с передовыми идеями в разных сферах, в том числе и по теме сохранения национальной самобытности абхазов. При его непосредственном участии творческие коллективы неоднократно представляли абхазское национальное искусство за рубежом. Неоценим его вклад в развитие и популяризацию культуры и искусства Абхазии», - отмечается в письме соболезнования.
Сухум. 30 июля 2020. Апнсыпресс. На 86-м году ушёл из жизни заслуженный работник культуры Республики Абхазия, член Союза журналистов Абхазии, общественный деятель Юрий Гамсаратович Тория.
Министерство культуры Республики Абхазия выражает искренние соболезнования семье и родственникам умершего.. «Юрий Гамсаратович всегда принимал активное участие в культурной и общественной жизни нашей страны, выступал с передовыми идеями в разных сферах, в том числе и по теме сохранения национальной самобытности абхазов. При его непосредственном участии творческие коллективы неоднократно представляли абхазское национальное искусство за рубежом. Неоценим его вклад в развитие и популяризацию культуры и искусства Абхазии», - отмечается в письме соболезнования.
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