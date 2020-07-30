17:46, 30 Июля 2020
17:38, 30 Июля 2020 42
17:27, 30 Июля 2020 69
16:16, 30 Июля 2020 135
16:00, 30 Июля 2020 151
15:27, 30 Июля 2020 407
14:07, 30 Июля 2020 203
14:03, 30 Июля 2020 147
13:24, 30 Июля 2020 214
12:06, 30 Июля 2020 305
22:03, 29 Июля 2020 398
18:32, 29 Июля 2020 424
16:55, 29 Июля 2020 1047
14:26, 29 Июля 2020 446
14:16, 29 Июля 2020 419
13:36, 29 Июля 2020 875
12:41, 29 Июля 2020 420
11:36, 29 Июля 2020 408
20:26, 28 Июля 2020 829
20:02, 28 Июля 2020 718
20:00, 28 Июля 2020 841
18:50, 28 Июля 2020 589
17:52, 28 Июля 2020 493
14:50, 28 Июля 2020 626
Популярное
26.07.2020 1363
23.07.2020 1360
24.07.2020 1224
23.07.2020 1116
24.07.2020 1115
26.07.2020 1093
29.07.2020 1047
На 86-м году ушёл из жизни заслуженный работник культуры Абхазия, член Юрий Тория
69
17:27, 30 Июля 2020
Министерство культуры выражает искренние соболезнования семье и родственникам умершего.
Сухум. 30 июля 2020. Апнсыпресс. На 86-м году ушёл из жизни заслуженный работник культуры Республики Абхазия, член Союза журналистов Абхазии, обще-ственный деятель Юрий Гамсаратович Тория.
Министерство культуры Республики Абхазия выражает искренние соболезнования семье и родственникам умершего.. «Юрий Гамсаратович всегда принимал активное участие в культурной и общественной жизни нашей страны, выступал с передовыми идеями в разных сферах, в том числе и по теме сохранения национальной самобытности абхазов. При его непосредственном участии творческие коллективы неоднократно представляли абхазское национальное искусство за рубежом. Неоценим его вклад в развитие и популяризацию культуры и искусства Абхазии», - отмечается в письме соболезнования.
Сухум. 30 июля 2020. Апнсыпресс. На 86-м году ушёл из жизни заслуженный работник культуры Республики Абхазия, член Союза журналистов Абхазии, обще-ственный деятель Юрий Гамсаратович Тория.
Министерство культуры Республики Абхазия выражает искренние соболезнования семье и родственникам умершего.. «Юрий Гамсаратович всегда принимал активное участие в культурной и общественной жизни нашей страны, выступал с передовыми идеями в разных сферах, в том числе и по теме сохранения национальной самобытности абхазов. При его непосредственном участии творческие коллективы неоднократно представляли абхазское национальное искусство за рубежом. Неоценим его вклад в развитие и популяризацию культуры и искусства Абхазии», - отмечается в письме соболезнования.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.