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На 84 году ушел из жизни Герой Абхазии Муса Шанибов
51
09:00, 28 Апреля 2020
В августе 1989 года Муса Шанибов возглавил Ассоциацию горских народов Кавказа. В ноябре 1991 года стал президентом Конфедерации горских народов Кавказа.
Сухум. 28 апреля. Апсныпресс. Юрий (Муса) Юнусович Шанибов родился 29 декабря 1936 года в Кабардино-Балкарии.
Выпускник юридического факультета Ростовского государственного университета, кандидат философских наук. Был доцентом кафедры политологии Кабардино-Балкарского университета. Занимал пост второго секретаря ЦК комсомола Кабардино-Балкарии. Руководил лабораторией по межрелигиозным и межэтническим конфликтам.
В августе 1989 года возглавил Ассоциацию горских народов Кавказа. В ноябре 1991 года стал президентом Конфедерации горских народов Кавказа.
В 1992 году - первый заместитель председателя Конгресса кабардинского народа. В сентябре того же года его арестовали за разжигание межнациональной розни. Арест вызвал в Кабардино-Балкарии массовые беспорядки. 1 октября был отпущен из-под стражи, после чего переехал в Абхазию.
Был инициатором создания штаба КГНК в Гудауте для оказания помощи Абхазии.
Муса Шанибов автор более 50 научных публикаций, 11 монографий, среди которых: «Победа единства: Политологический анализ конфликтных ситуаций на Кавказе» (1994; издана в России, Египте, Турции), «Социальные проблемы трудового коллектива: исследование, экспериментирование, прогнозирование планирования» (1978), «Инновационное управление и самоуправление социологическими процессами в экстремальных условиях» (2000) и др.
Сухум. 28 апреля. Апсныпресс. Юрий (Муса) Юнусович Шанибов родился 29 декабря 1936 года в Кабардино-Балкарии.
Выпускник юридического факультета Ростовского государственного университета, кандидат философских наук. Был доцентом кафедры политологии Кабардино-Балкарского университета. Занимал пост второго секретаря ЦК комсомола Кабардино-Балкарии. Руководил лабораторией по межрелигиозным и межэтническим конфликтам.
В августе 1989 года возглавил Ассоциацию горских народов Кавказа. В ноябре 1991 года стал президентом Конфедерации горских народов Кавказа.
В 1992 году - первый заместитель председателя Конгресса кабардинского народа. В сентябре того же года его арестовали за разжигание межнациональной розни. Арест вызвал в Кабардино-Балкарии массовые беспорядки. 1 октября был отпущен из-под стражи, после чего переехал в Абхазию.
Был инициатором создания штаба КГНК в Гудауте для оказания помощи Абхазии.
Муса Шанибов автор более 50 научных публикаций, 11 монографий, среди которых: «Победа единства: Политологический анализ конфликтных ситуаций на Кавказе» (1994; издана в России, Египте, Турции), «Социальные проблемы трудового коллектива: исследование, экспериментирование, прогнозирование планирования» (1978), «Инновационное управление и самоуправление социологическими процессами в экстремальных условиях» (2000) и др.
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