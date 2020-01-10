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На 22 марта назначены выборы президента Абхазии

12:58, 12 Января 2020
На 22 марта назначены выборы президента Абхазии
Центризбирком Абхазии назначил дату повторных президентских выборов.
 
Сухум. 12 января. Апсныпресс. 12 января Центральная избирательная комиссия Абхазии определила дату новых выборов президента Республики Абхазия. 
Выборы назначены на 22 марта 2020 года.

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