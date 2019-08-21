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На 12:00 явка избирателей на выборах Президента составила 19,27%
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13:59, 25 Августа 2019
В международном пресс-центре Центральной избирательной комиссии РА «Выборы Президента Республики Абхазия 2019» рассказали о ходе голосования.
Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба. Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Лабахуа проинформировала о ходе голосования.
Так, по информации Лабахуа: «По республике общее число избирателей составляет 118 тысяч 920 человек, 2707 – дополнительный список. Общее число избирателей – 121 тысяча 627. К 12:00 проголосовало 23 442 избирателя, это 19,27%».
При этом председатель ЦИК Тамаз Гогия отметил: «Если поступают жалобы, мы оперативно решаем возникающие вопросы. Эти жалобы несложные. Нарушения носят организационный характер. Никаких сложных вопросов нет».
Сухум. 25 августа. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба. Пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Лабахуа проинформировала о ходе голосования.
Так, по информации Лабахуа: «По республике общее число избирателей составляет 118 тысяч 920 человек, 2707 – дополнительный список. Общее число избирателей – 121 тысяча 627. К 12:00 проголосовало 23 442 избирателя, это 19,27%».
При этом председатель ЦИК Тамаз Гогия отметил: «Если поступают жалобы, мы оперативно решаем возникающие вопросы. Эти жалобы несложные. Нарушения носят организационный характер. Никаких сложных вопросов нет».
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